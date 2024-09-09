Ayhan Bora Kaplan'dan 17/25 Aralık iddiası: "Benim en büyük hatam..."

09 Eylül 2024 18:03 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 18:05

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin davada yargılanan Bora Kaplan, polislerin kendisine baskı altında ifade alarak 17/25 Aralık gibi bir süreç planladıklarını iddia etti. 15 Temmuz'a dair pişmanlık duyduğunu söyleyerek Süleyman Soylu ile ilgili planların olduğunu öne sürdü.

Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesince, Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'ndeki Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanığın yargılandığı davada Ayhan Bora Kaplan konuştu. Kaplan kendisine operasyon düzenleyen polislerle ilgili iddialarını sürdürdü. Kaplan 15 Temmuz'da dışarı çıkmasının hata olduğunu, TRT'nin önünde silahlarla ilgili olarak Süleyman Soylu'yu suçlamasının istendiğini anlattı.

İFADEYİ İMZALASAYDIM 17/25 ARALIK GİBİ BİR ŞEY YAPACAKLARDI

Sanık Bora Kaplan ise kendilerine yönelik operasyon yapan polisler tarafından baskı altına alındıklarını iddia ederek, "17/25 Aralık'ı yapan 2-3 polis ve bir savcıydı. Benim önüme koydukları ifadeyi imzalasaydım 17/25 Aralık gibi bir şey yapacaklardı. Bunlarda ne din, iman ve vicdan ne Allah korkusu var. Bunlar hangi örgütten anlayamadım." ifadesini kullandı.

13. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen dosyada 3 ay tutuklu kaldıktan sonra geçen hafta tahliye edilen eski Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in oğlunun, "FETÖ'cülere, Cumhurbaşkanına suikasttan yargılananlara para gönderdiğini" iddia eden Bora Kaplan, beyanına şöyle devam etti:

"BENİM EN BÜYÜK HATAM 15 TEMMUZ'DA DIŞARI ÇIKMAKTI"

"Benim en büyük hatam 15 Temmuz'da dışarı çıkmaktı. Süleyman Soylu ile uğraşmak için beni de olayın içine dahil ettiler. Polisler bana 15 Temmuz'da TRT'nin önünde elimdeki silahları nereden bulduğumu sorduğunda 'Süleyman Soylu gönderdi', 'İstihbarat ve MİT verdi' cevabını beklediler. Ben böyle namussuz değilim."

KAPLAN İKİ DAVANIN BİRLEŞİMİNİ İSTEDİ

Kaplan, operasyonu yapan polisler hakkında açılan dava ile hakkında açılan kara para davasının da bugünkü davayla birleştirilmesini istedi.

Dosya içerisinde bulunan Erkan Doğan'a ait Adli Tıp Kurumu raporlarının tutarsız olduğunu iddia eden Kaplan, "Raporların biri diğeriyle uyuşmuyor. Burada bulunan jandarmalardan biri benim 6 tane dişimi kerpetenle çeksin. Eğer diğer dişlerime zarar gelmezse ben bütün suçlamaları kabul edeceğim." dedi.

Duruşmada, diğer sanıklar ve avukatlarının da tahliye talepleriyle ilgili beyanları dinlendi.

Mahkeme heyeti, Ankara 13. Asliye Ceza Mahkemesi'nden, Ayhan Bora Kaplan suç örgütü soruşturmasında görevli emniyet personelleri hakkında devam eden davanın iddianamesinin ve duruşma tutanak örneklerinin istenilmesine karar verdi.Davaya, 11 Eylül Çarşamba devam edilecek.