Ayhan Bora Kaplan'ın sağ kolu Serdar Sertçelik hakkında karar verildi

Hakkında "Suç İşlemek Amacıyla Kurulan Örgüte Üye Olma, Kasten Öldürme ve Bir Suçu Gizlemek, Başka Bir Suçun Delillerini Gizlemek ya da Yakalanmamak Amacıyla Öldürme" suçlarından Kırmızı Bülten çıkartılan ve Macaristan ülkesinden Türkiye’ye iade edilen Serdar Sertçelik, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından alınan ifadesini müteakip Ankara 8. Sulh Ceza Hakimliğince tutuklandı.

MACARİSTAN'DAN TÜRKİYE'YE GETİRİLDİ

Kırmızı bülten ile aranan ve 25 Mayıs 2024 tarihinde Macaristan’da yakalanarak tutuklanan Ayhan Bora Kaplan Organize Suç Örgütü yöneticilerinden Serdar Sertçelik'in Türkiye'ye getirildiğini İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurmuştu.

