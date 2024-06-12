Ayı, motosiklet sürücüsünü böyle kovaladı
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
12 Haziran 2024 10:03 - Güncelleme : 12 Haziran 2024 10:18
Erzurum’un İspir ilçesinde kendi halinde ilerleyen ayıya bağıran vatandaş hayatının şokunu yaşadı. Ayının kovaladığı adam ve çocuğu büyük panik yaşadı.
Güllü bağı ile İspir arası motoruyla köyünden ilçe merkezine giden vatandaş ilçeye 3 kilometre mesafede boz ayılar ile karşılaştı. Bir anda ayıyı karşısında gören vatandaş ayıyla konuşmaya çalıştığı anda ayı motoru kovalamaya başladı. Motosiklet ile kaçan vatandaşlar daha sonra geriye dönerek ayıların dağa yukarıya tırmanışını bir süre takip etti.
BU TÜR OLAYLAR YAŞANABİLİR
Bu arada İspir ve mahallelerinde bu tür olayların sürekli yaşanabileceği belirtilerek, evlerinden yalnız çıkmamaları ve tedbirleri olmaları gerektiği belirtildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı