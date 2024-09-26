Aylık 100 bin TL kazanıyorlar ama çalışacak eleman yok!

26 Eylül 2024 10:55 - Güncelleme : 26 Eylül 2024 10:58

Erzincan'da taş duvar ustalığı yapan Şakir Alkan, ayda 100 bin TL kazandıklarını söyledi. Büyük bir sanat yapan ustaların günlük kazancı ise 3 bin 500'den başlıyor. Bu işi yapanların her gün sayısı azalırken var olan ustaların da randevu ile çalıştığı öğrenildi.

Erzincan​'da taş duvar ustalığı yapan Şakir Alkan, bu meslekten aylık kazancını açıkladı. Kalelerden konutlara, sosyal alanlardan yollara kadar birçok sektörde çalışan duvar ustaları ayda 100 bin TL kazanıyor. Erzincan'da sayıları yok denecek kadar azalan taş duvar ustaları yetiştirecek eleman bile bulamıyor. Randevu ile çalışan ustalar, yazın Erzincan'da kışın ise Muğla​'ya giderek taş evler inşa ediyor.

AYLIK 100 BİN TL KAZANIYORLAR

Taşları işleyerek sanata dönüştüren ustalardan Şakir Alkan, ev sahiplerine göre işçilik yaptıklarını belirterek, “Taşları çekiçle işleyip harçla duvar yapıyoruz. Güzel bir işçilik, eser ortaya çıkarmaya çalışıyoruz.” dedi.

“Biz bu işin sanatkârıyız. Bizden sonra gelenlere de bu işi bırakmayı istiyoruz.” diyen Alkan, taş duvar ustasının pek fazla bulunmadığının altını çizdi. Alkan, taş duvar ustalarının günlük 3 bin 500, 4 bin lira, aylık ise yaklaşık 100 bin lira kazanç sağladığını vurguladı.

USTA BULMAK NEREDEYSE İMKANSIZ

5 yıldır taş duvar ustalığı yapan Cevdet Akar, “Taşlar makineden geçmediği için biz elle yapıyoruz. Taşı istediğimiz şekle sokuyoruz. Bizim işimiz bu” şeklinde konuştu.

Almanya'da yaşayan, yaz aylarında Erzincan'a gelen gurbetçi Hıdır Yıldız ise Erzincan'da ev yaptırdığını ve bahçesine taş duvar ördürmeyi tercih ettiğini aktardı. Yıldız, taş duvar ustası bulmanın çok zor olduğunu dile getirdi.