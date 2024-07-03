Ayşe Ateş mahkeme düzenine isyan etti: Tutukluların sigara yakması an meselesi... 

03 Temmuz 2024 18:51 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 18:55

Ankara'da Eski Ülkü Ocakları Başkanı Sinan Ateş'in suikast sonucu öldürülmesine ilişkin 22 sanığın yargılandığı dava devam ediyor. Avukat Serdar Öktem ve diğer sanıkları savunma yaptığı dünkü duruşma oldukça gergin geçmişti.

Bugün gerçekleşen duruşmada; mahkeme başkanı siyasilerin duruşma düzenini bozması durumunda bunun 'siyasi bir müdahale' olarak kabul edileceğini ifade etti. 5 güne yayılacak olan mahkeme sürecinde kimi zaman gerginlikler yaşanırken Sinan Ateş'in eşi Ayşe Ateş mahkeme düzenine isyan etti.

"SİGARA YAKMALARI AN MESELESİ"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Ayşe Ateş, "Öyle bir mahkeme ortamı ki tutukluların hakim karşısında ayak ayak üstüne atıp sigara yakması an meselesi. Tarih böylesini yazmamıştır." dedi.

Tutukluların arkalarına güç alarak davrandıklarını öne süren Ateş şunları söyledi:

"Müdafiler 'Kamera kayıtlarına yansımamış olsa da Ayşe Ateş kocasını öldürüp kaçmıştır, bunun incelenmesini talep ediyoruz' deme noktasındalar. Arkalarına aldıkları güçle bol keseden atıyorlar. Görünen o ki gerçek azmettiricilerin bulunacağına inandığımız yargı süreci kiralık katiller, torbacılar da dahil olmak üzere bütün sanıkları korumak ve siyasi bağlantıyı koparmak için bir aklama sürecine doğru evrilmeye çalışılıyor."

"TORBACILARIN AKLANMASI İÇİN YOĞUN ÇABA SARF EDİLİYOR"

Paylaşımının devamında dava sürecine yönelik eleştirilerini açıkça dile getiren Ayşe Ateş, "Müdafiler hiçbir belge ve bulguya dayanmayan iddiaları ile 1 Temmuz günü sosyal medya ve televizyon ekranlarında kurulan torbacıları aklama mahkemelerinin iddianamesini yazıyor. Bu TV ve sosyal medya mahkemelerinin savcıları da kiralık katillerin, torbacıların beyanlarını 'ayet' kabul ediyor. 18 aydır ne söylesek reddiye yazanlar torbacıların sözlerine âdeta iman ediyor. Birilerinin aklına son 1 ay içinde gelen bu kumpas senaryosu, kurtuluşun tek yolu olarak görülüyor. En acıklı olanı da Ülkü Ocakları Genel Başkanı Sinan Ateş'i kameraların önünde katleden kiralık katillerin, torbacıların aklanması için yoğun bir çaba harcanması ve bu katillerin ayakta alkışlatılması. Alkışlayanın da bu yaptığını hiç sorgulamaması." diyerek sözlerini tamamladı.