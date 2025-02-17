Ayşe Barım'ın tahliyesi kısa sürdü!

Son dakika haberi: Gezi Parkı olaylarını yönlendirdiği iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan ID Danışmanlık firmasının sahibi ve menajer Ayşe Barım’ın tutukluluğuna yapılan itiraz sonucunda tahliye edilmesine karar verilmişti. Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itirazda bulundu. Yapılan değerlendirmenin ardından Barım’ın yeniden tutuklanmasına hükmedildi.
Son dakika haberine göre, Gezi Parkı olaylarını yönlendirdiği iddiasıyla tutuklanan menajer Ayşe Barım hakkında tahliye kararı verildi. Ancak itiraz üzerine Barım yeniden tutuklandı.
ID Danışmanlık Şirketi’nin sahibi ve menajer Ayşe Barım, 27 Ocak’ta "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya veya görevini yapmasını engellemeye teşebbüse yardım" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.
MAHKEME TAHLİYE KARARI VERMİŞTİ!
Sabah Gazetesi'nin haberine göre, Barım’ın avukatı, müvekkilinin tutukluluğuna itiraz ederek İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi’ne başvuruda bulundu. Yapılan değerlendirme sonucunda mahkeme, Barım’ın tahliyesine karar verdi.
KARARA İTİRAZ GELDİ!
Ancak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, tahliye kararına itiraz ederek Barım’ın tutukluluk halinin devam etmesini talep etti. Yeniden incelenen dosyanın ardından mahkeme, Barım’ın tekrar tutuklanmasına karar verdi.
Böylece Barım, cezaevinden çıkmadan tekrar tutuklanmış oldu.
Menajer Ayşe Barım, 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve bu süreçte sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişimde olduğu ve menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine katılmaları için teşvik ettiği öne sürülüyor. Soruşturma çerçevesinde, oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan "tanık" sıfatıyla ifade verdiler. Ayrıca, Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütülüyor.