Ayşe Barım'ın tahliyesi kısa sürdü!

AYŞE BARIM OLAYI NEDİR?

Menajer Ayşe Barım, 2013 yılında gerçekleşen Gezi Parkı olaylarına katıldığı ve bu süreçte sanatçıları yönlendirdiği iddiasıyla İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan bir soruşturma kapsamında tutuklandı. Barım'ın, Gezi Parkı davasının sanıklarından Osman Kavala, Çiğdem Utku Mater ve Mehmet Ali Alabora ile yoğun iletişimde olduğu ve menajerliğini yaptığı sanatçıları Gezi Parkı eylemlerine katılmaları için teşvik ettiği öne sürülüyor. Soruşturma çerçevesinde, oyuncular Halit Ergenç, Bergüzar Korel, Mehmet Günsür, Ceyda Düvenci, Nejat İşler, Rıza Kocaoğlu ve Nehir Erdoğan "tanık" sıfatıyla ifade verdiler. Ayrıca, Barım'ın sektörde tekelleşmeye neden olduğu ve kendisine karşı çıkan oyuncuları piyasadan uzaklaştırdığı iddialarıyla ilgili de ayrı bir soruşturma yürütülüyor.