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Adanalı Yılancı Osman'ı yılan ısırdı! Az daha gözünden oluyordu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: Tgrthaber.com
29 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:32

Adana Otogar'da yaptığı ilginç ayranla tanınan Yılancı Osman'ı yılan ısırdı. Eline aldığı yılanla bazı hareketler gösteren fenomen az daha gözünden oluyordu.

Adana'da Yılancı Osman olarak bilinen yaptığı ilginç ayranlar ile sosyal medyada fenomen haline gelen kişiyi yılan ısırdı. Eline aldığı yılanla şov yapmak isteyen fenomen isim, yılanın ani hareketiyle kendini geri çekti. 

YILAN GÖZÜNÜ ISIRDI

Yılan tarafından gözünden ısırılan Yılancı Osman'ın kaşının şiştiği görüldü. Fenomenin sakinliği ise dikkat çekti. 

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Kaynak: Tgrthaber.com
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