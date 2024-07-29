Adanalı Yılancı Osman'ı yılan ısırdı! Az daha gözünden oluyordu

29 Temmuz 2024 10:26 - Güncelleme : 29 Temmuz 2024 10:32

Fenerbahçe Lugano'yu yenerse veya berabere kalırsa bir üst tura geçecek

Fenerbahçe Lugano'yu yenerse veya berabere kalırsa bir üst tura geçecek

Adana'da Yılancı Osman olarak bilinen yaptığı ilginç ayranlar ile sosyal medyada fenomen haline gelen kişiyi yılan ısırdı. Eline aldığı yılanla şov yapmak isteyen fenomen isim, yılanın ani hareketiyle kendini geri çekti.

YILAN GÖZÜNÜ ISIRDI

Yılan tarafından gözünden ısırılan Yılancı Osman'ın kaşının şiştiği görüldü. Fenomenin sakinliği ise dikkat çekti.