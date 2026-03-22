 | Nalan Güler Güven

Azerbaycan Savunma Bakanı Hasanov’dan Türkiye ve Katar’a başsağlığı!

Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı çerçevesinde tatbikat uçuşu yapan Katar Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu; 1 Türk askeri, 2 ASELSAN çalışanı ve 4 Katarlı asker şehit oldu. Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Katarlı mevkidaşına gönderdiği mesajla acılarını paylaştı.

GİRİŞ:
22.03.2026
saat ikonu 17:52
|
GÜNCELLEME:
22.03.2026
saat ikonu 17:52

Savunma Bakanı Zakir Hasanov, ’daki helikopter kazasında 4 Katarlı asker, Türk Silahlı Kuvvetleri’nden 1 personel ve 2 ASELSAN çalışanının hayatını kaybetmesi üzerine ve Katar’a başsağlığında bulundu.

AZERBAYCAN'DAN TÜRKİYE VE KATAR'A MESAJ

Hasanov, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Katar Savunma Bakanı Saoud bin Abdulrahman Al Thani’ye kaza sonrası mesajı gönderdi. Hasanov, mesajında, "Katar-Türk Birleşik Müşterek Kuvvetler Komutanlığı çerçevesinde tatbikat uçuşu gerçekleştiren Katar Silahlı Kuvvetlerine ait helikopterin teknik arıza nedeniyle denize düşmesi sonucu gerçekleşen kazada, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin bir askeri personeli, ASELSAN şirketinin iki teknik çalışanı ve Katar Silahlı Kuvvetleri’nin dört askeri personelinin hayatını kaybettiğini derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyorum. Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyor, yakınlarının acılarına ortak oluyor, ailelerine derin bir üzüntüyle başsağlığı diliyorum. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

MSB acı haberi duyurdu! Katar'daki helikopter kazasında 3 Türk personel şehit oldu
