Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Aziz İhsan Aktaş’a özel muamele iddialarına yalanlama

Silviri'de görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü duruşmasında, tutuksuz sanık Aktaş’a özel muamele yapıldığı iddialarının Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca gerçek olmadığı açıklandı.

GİRİŞ:
21.04.2026
saat ikonu 10:21
|
GÜNCELLEME:
21.04.2026
saat ikonu 10:21

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen davasında, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş’a özel muamele yapıldığını, duruşma aralarında hakim ve savcı koridorunda bekletilerek sigara içmesine müsaade edildiğine yönelik haberler ortaya çıktı.

Marmara Ceza İnfaz Kurumları Silivri Kampüsünde görülen Aziz İhsan Aktaş suç örgütü davasında, sanık Aziz İhsan Aktaş'a özel muamele yapıldığı iddialarına Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan açıklama geldi.
Haberlerde, tutuksuz sanık Aziz İhsan Aktaş'a duruşma aralarında hakim ve savcı koridorunda bekletilerek sigara içmesine müsaade edildiği iddia edildi.
Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, Aktaş'ın önceki duruşmalarda diğer sanıklar ve yakınlarıyla olumsuz etkileşimde bulunması nedeniyle duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verildiğini belirtti.
Başsavcılık, bu alanın hakim ve cumhuriyet savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığını ve kapalı alanda sigara içilmesine müsaade edilmediğini vurguladı.
Yapılan haber ve paylaşımların gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.
BAŞSAVCILIK AÇIKLAMA YAPTI

Yapılan haberlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "Belirtilen yargılamanın daha önceki duruşmalarında, dosyanın diğer sanıkları ve sanık yakınlarıyla, sanık Aziz İhsan Aktaş'ın olumsuz etkileşim içerisinde bulunduğu tespit edildiğinden, Aktaş'ın duruşma aralarında salon merdiven boşluğunda bekletilmesine karar verilmiştir. Bu alan Hakim-Cumhuriyet Savcısına tahsisli özel bir bölge olmadığı gibi kapalı alanda sigara içilmesine de müsaade edilmemektedir. Yapılan haber ve paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.

