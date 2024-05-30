Azra Kohen'e büyük şok! İşgalci İsrail savunması sonrası karar aldılar: Artık satılmayacak!

30 May 2024 16:02 - Güncelleme : 30 May 2024 16:09

İşgali İsrail yıllardır abluka altında tuttuğu Gazze'de büyük bir soykırım gerçekleştiriyor. İsrail ordusunun hain saldırılarında en az 15 bin 328'i çocuk, 10 bin 171'i kadın olmak üzere 37 bine yakın Filistinli hayatını kaybetti.

En son Gazze Şeridi'ndeki Refah kentinde zorla yerlerinden edilen Filistinlilerin sığındığı çadır kenti de hedef alan İsrail, 45 kişiyi öldürmüştü. İsrail'in çadır kenti vurmasının ardından tepkiler çığ gibi büyüdü. Dünyanın dört bir yanında İsrail'i lanetleyen gösteriler düzenleniyor.

AZRA KOHEN'İN AÇIKLAMASINA TEPKİ YAĞIYOR

Bir yandan Gazze'deki soykırıma ses yükselirken Türkiye'de yazarlık yapan Azra Kohen, Instagram hesabında saldırılarla ilgili sözleri büyük tepki çekti.

Filistinlilerin çocuklarını bilerek bombanın atılacağı yerlere götürdüğü gibi skandal bir iddiayı öne süren Kohen şu ifadeleri kullandı:

"Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla ile 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağrılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesi yok olmasını diliyorum. Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum. Onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için. İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarınız analiz edebilecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu korumayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor"

KİTAPLARI SATIŞTAN KALDIRILDI

Sosyal medyada yazara tepkiler çığ gibi büyümeye devam ederken 'kitapyurdu' Kohen’in skandal sözlerine sonrası harekete geçti ve kitaplarını satıştan kaldırdı.

YORUMLARA KAPATTILAR

Kohen'in "Fi", "Çi", "Pi", "Aeden" ve "Gör Beni" adlı tartışmalı kitaplarını yayımlayan Everest Yayınları'da gönderilerini yorumlara kapattı.