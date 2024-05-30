Azra Kohen'in dikkat çeken MOSSAD bağlantısı!

30 May 2024 15:22 - Güncelleme : 30 May 2024 16:20

İsrail 236 gündür aralıksız bir şekilde Gazze’de soykırım yapmaya devam ediyor. On binlerce masum sivili katleden Netenyahu yönetimindeki İsrail, milyonlarca Gazzeli vatandaşı yurdundan etti.

Son olarak Refah sınır kapısında güvenli bölge olarak inşa edilen çadır kamplarında yaşayan Gazzelilerin üzerine savaş uçaklarıyla bombardıman yapan İsrail, yüzlerce bebek ve çocuğu katletti.

ÇOCUK KATİLLERİNİ SAVUNDU!

Türkiye’de yaşayan ve yazar olarak bilinen Azra Kohen, yaptığı sosyal medya paylaşımı ile masum çocukların ölümüne kılıf uydurdu.

Tüm dünyanın gözleri önünde yanarak can veren masum çocuklar için yaptığı paylaşımda İsrail’in saldırılarını aklamaya çalışan Kohen şu ifadeleri kullandı:

"Filistin'le ilgili söyleyeceğim her şeyi zaten defalarca söyledim, bir daha söyleyeyim. Kendi yavrusunu bombanın atılacağı megafonla 3 saat önceden duyurulan ve bas bas çağırılan yere götürüp bombanın atılacağı yere oturtup köşeye geçip videosunu çekebilecek içerikte olan herkesin yok olmasını diliyorum!

Ve o çocukların kurtarılması için her gün dua ediyorum onları bomba bölgesine videolarını çekmek için koyan o iğrenç yaratıklardan kurtarılmaları için.

İnsan analiz kabiliyeti olan çekilen bir videonun koşullarını analiz edecek içerikte bir varlık olmalı. Olanı olduğu gibi görmenizi dilerim. Yavrusunu koruyamayan yem eden hiçbir kimse yaşamı hak etmiyor!" Dedi.

AZRA KOHEN

Fi, Çi, Pi üçlemesi kitaplarının yazarı Azra Kohen 1979 yılında İzmir'de doğdu. Yazarın ilk eseri Fi Akilah oldu, devamında Çi ve Pi Akilah kitaplarıyla üçleme tamamlandı. Bunun yanı sıra, 2017'de Aeden ve 2019'da Gör Beni kitaplarını yayınladı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra ekonomi alanında eğitim almak üzere Kanada'daki Ottawa Üniversitesi'ne gitti.

2019'da ise İngiltere'deki Writtle Üniversitesi'nde Onarıcı Tarım üzerine eğitim aldı. Hem İngilizce hem de İtalyanca dillerini bilen Azra Kohen 2001 yılında da Sadok Kohen ile hayatını birleştirdi ve 2009 yılında erkek çocukları oldu.

SADOK KOHEN

Azra Kohen’in eşi Sadok Kohen uzun yıllardır Türkiye’de iş insanlığı yapmaktadır. Yazılım mühendisi olan Kohen, sanal bahis,uluslararası telekomünikasyon ve dijital strateji alanlarında çalışıyor.

SAMİ KOHEN

Azra Kohen’in eşi Sadok Kohen’in babası Sami Kohen 1928 yılında İstanbul’da doğdu. 15 yaşında babası Albert Kohen’in çıkardığı “La Boz de Türkiye” (Türkiye’nin sesi) gazetesindeki yazılarıyla gazeteciliğe ilk adımlarını attı.

Tan Gazetesinde stajyer olarak çalışmasının ardından 1950'de "Yeni İstanbul" gazetesine dış haber muhabiri olarak başladı. İki yıl aradan sonra İstanbul Express gazetesinde çalışma hayatına devam eden Kohen, meslek hayatına Milliyet Gazetesinde devam etti.

“KOHENLER HERKESTEN ÜSTÜNDÜR”

Sami Kohen kendisiyle yapılan bir röportajda soy isminin anlamını şöyle ifade etmişti:

“Yahudi yasaları ‘Kohen’ olanlara yönelik özel düzenlemeler içerir. Dini açıdan da çok önemli bir soyumuz var. Kohen olmak ‘eşitler arasında birinci’ olmak demektir. En başta olduğunuzun göstergesi Kohen soy ismini taşımaktır. Toplumu takdis ederken, herkes boynu bükük durur ve bize bakmaz. Tallet’i (Yahudi erkeklerin dua sırasında kullandığı şal) alıp sararız, parmaklarımız özel bir şekil alır. İsrail’de Kohen soy isimli herkes üstün olarak görülür.”

ESKİ MOSSAD BAŞKANI DA KOHEN

İsrail’de üstün olarak kabul gören Kohen soyundan gelen kişiler, devlette din adamlığı noktasında ve iş dünyasında önemli görevlerde yer alır. İsrail istihbarat teşkilatı MOSSAD’ın bir önceki başkanı da Kohen soy ismini taşımaktadır.

1961 yılında aşırı dindar bir ailede dünyaya gelen Yossi Kohen, Kudüs’te doğdu, Katamon’da büyüdü. Babası Aryeh Kohen Kudüs’ün Mea Shearim mahallesinin kurucularındandır.

Babası Aryeh Kohen, Kudüs'ün Mea Shearim mahallesinin kurucularından birisiydi. Aynı zamanda sekizinci nesil bir Sabra olduğu da bilinmektedir. Annesi Mina Kohen ise İsrail'de bir okulda okul müdürü olarak görev yapıyordu. Annesi de yedinci nesil bir Sabra olduğu biliniyor. Eski MOSSAD Başkanı Yossi Kohen 4 çocuk babasıdır. Çocuklarından Yonatan Kohen'in de MOSSAD personeli olduğu biliniyor.