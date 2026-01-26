Menü Kapat
TGRT Haber
Gündem
Editor
 Onur Kaya

Baba ile üvey oğlu arasındaki kavga ölümle bitti

Aydın'ın Efeler ilçesinde baba ile üvey oğlu arasında yaşanan tartışma büyüdü. Sokağa taşan kavgada fenalaşan baba bir anda yere yığıldı. Kalp krizi geçiren baba, kaldırıldığı hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Baba ile üvey oğlu arasındaki kavga ölümle bitti
KAYNAK:
AA, İHA
|
GİRİŞ:
26.01.2026
03:48
|
GÜNCELLEME:
26.01.2026
03:52

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde acı bir olay meydana geldi. Nurettin Aslıhan (58) isimli kişi, üvey oğlu S.K. (32) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sokağa taştı.

Baba ile üvey oğlu arasındaki kavga ölümle bitti

sırasında baba Nurettin Aslıhan'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

Baba ile üvey oğlu arasındaki kavga ölümle bitti

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aslıhan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 58 yaşındaki adamın tartışma sırasında geçirdiği değerlendiriliyor.

Baba ile üvey oğlu arasındaki kavga ölümle bitti

ÜVEY EVLAT GÖZALTINDA

Öte yandan üvey evlat S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

İLGİLİ HABERLER
Alacak verecek kavgasında kan aktı: Çok sayıda yaralı ve gözaltı var
ETİKETLER
#kavga
#ölüm
#kalp krizi
#Aile Şiddeti
#Gözaltına Alma
#Gündem
