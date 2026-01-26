Baba ile üvey oğlu arasındaki kavga ölümle bitti

Aydın'ın Efeler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi'nde acı bir olay meydana geldi. Nurettin Aslıhan (58) isimli kişi, üvey oğlu S.K. (32) ile henüz belirlenemeyen nedenle tartışmaya başladı. Kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşen olay sokağa taştı.

Kavga sırasında baba Nurettin Aslıhan'ın fenalaşması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.

KALP KRİZİ SONUCU YAŞAMINI YİTİRDİ

Ambulansla Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesine kaldırılan Aslıhan, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. 58 yaşındaki adamın tartışma sırasında kalp krizi geçirdiği değerlendiriliyor.

ÜVEY EVLAT GÖZALTINDA

Öte yandan üvey evlat S.K. ise polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.