Baba ve 16 yaşındaki oğluna silahlı saldırı: 1 ölü, 1 ağır yaralı

19 Haziran 2024 01:34 - Güncelleme : 19 Haziran 2024 01:41

Olay, Merkezefendi ilçesi Gümüşçay Mahallesin'de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre baba Emrah G. ve oğlu Muhammet Hüseyin G. (16), cadde üzerinde ilerledikleri sırada yanlarına yaklaşan bir araçtan kimliği belirsiz iki şahıs tarafından tabanca ile ateş açıldı.

Açılan ateş sonucu baba ve oğlun vücudunun farklı yerlerine çok sayıda mermi isabet etti. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri ilk müdahalede bulunduğu ağır yaralanan baba Emrah G.’yi ambulansla Denizli Devlet Hastanesine sevk ederken, yine ağır yaralanan oğlu Muhammet Hüseyin G.’yi Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırdı.

Hastaneye kaldırılan 16 yaşındaki genç burada doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilen baba ise acil ameliyata alındığı öğrenildi.

Öte yandan, polis ekiplerinin saldırganların kimlik tespitinin yapılması ve yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.