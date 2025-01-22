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Babası tüfekle vurmuştu! 7 yaşındaki Demir'den acı haber geldi

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ocak 2025 11:00 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:02
Babası tüfekle vurmuştu! 7 yaşındaki Demir&#039;den acı haber geldi

Kayseri'de meydana gelen korkunç olayda 7 yaşındaki oğlu Demir K.’yı tüfekle vuran Volkan K. tutuklandı. Ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuktan 2 gün sonra acı haber geldi. Demir K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Korkunç olay Kayseri'de meydana geldi.  3 suç kaydı bulunan Volkan K. henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan çocuk ambulansla Kayseri​ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba Volkan K. ise kendisini eve kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Babası tüfekle vurmuştu! 7 yaşındaki Demir'den acı haber geldi - 1. Resim

BABA TUTUKLANDI

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, teslim olması için Volkan K.'yı ikna etmeye çalıştı. Volkan K. yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyince Özel Harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan baba Volkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi gören Demir K. ise, 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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