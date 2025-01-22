Babası tüfekle vurmuştu! 7 yaşındaki Demir'den acı haber geldi

22 Ocak 2025 11:00 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:02

Kayseri'de meydana gelen korkunç olayda 7 yaşındaki oğlu Demir K.’yı tüfekle vuran Volkan K. tutuklandı. Ağır yaralanan 7 yaşındaki çocuk hastaneye kaldırıldı. Talihsiz çocuktan 2 gün sonra acı haber geldi. Demir K. tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı, 3 milyon TL ile ortadan kayboldu!

'İşe gidiyorum' diyerek evden çıktı, 3 milyon TL ile ortadan kayboldu!

Korkunç olay Kayseri'de meydana geldi. 3 suç kaydı bulunan Volkan K. henüz bilinmeyen nedenle oğlu Demir K.'yı tüfekle vurdu. Ağır yaralanan çocuk ambulansla Kayseri​ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alınırken, baba Volkan K. ise kendisini eve kilitledi. Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

BABA TUTUKLANDI

Çevrede güvenlik önlemi alan polis, teslim olması için Volkan K.'yı ikna etmeye çalıştı. Volkan K. yaklaşık 3 saat süren ikna çabalarına cevap vermeyince Özel Harekat polisleri eve operasyon düzenledi. Gözaltına alınan baba Volkan K., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hastanede tedavi gören Demir K. ise, 2 gündür süren yaşam mücadelesini kaybetti.