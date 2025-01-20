Kayseri'de korkunç olay! Oğlunu vuran baba kendini eve kilitledi

20 Ocak 2025 15:10 - Güncelleme : 20 Ocak 2025 16:05

Kayseri'de 7 yaşındaki oğlunu silahla vuran baba, daha sonra kendini eve kilitledi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Küçük çocuğun durumunun ağır olduğu belirtilirken, polisler saatler süren çabaların ardından ikna ettikleri babayı gözaltına aldı.

Kayseri​'nin Melikgazi​ ilçesinde bağlı Beyaz Şehir Mahallesi Fetih Sokak'taki lüks bir sitede korku dolu anlar yaşandı. Eline silah alan bir kişi dehşet saçtı. Önce oğlunu vuran V.K. isimli şahıs, daha sonra kendini eve kilitledi.

ÇOCUĞUN DURUMU AĞIR

İhbar üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Durumunun ağır olduğu öğrenilen V.K.'nın oğlu D.K, ambulansla Kayseri Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

KENDİNİ EVE KİLİTLEDİ

Üç ayrı suç kaydı olduğu öğrenilen baba V.K, daha sonra kendisini eve kilitledi. Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, saatlerce V.K'yi ikna etmeye çalıştı.

4 SAAT SONRA TESLİM OLDU

Özel harekat polislerinin de bulunduğu ekipler, psikolog eşliğinde yaklaşık 4 saatlik çalışmayla V.K'yi ikna ederek evden çıkarttı. Polise teslim olduktan sonra gözaltına alınan babanın emniyetteki işlemleri sürüyor.