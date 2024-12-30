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Kayseri'de soba faciası! 6 kişilik aile zehirlendi: Acı haber geldi

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
30 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:20

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı faciaya yol açtı. Anne ile birlikte 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybederken 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan​ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; komşularından haber alamayan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.'yi hareketsiz halde yatarken buldu.

Kayseri'de soba faciası! 6 kişilik aile zehirlendi: Acı haber geldi - 1. Resim

ANNE VE ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Anne ve 5 çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri​ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kayseri'de soba faciası! 6 kişilik aile zehirlendi: Acı haber geldi - 2. Resim

2 KARDEŞ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Tedavi altına alınan N.P.(14) ve B.P.(11) kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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