Kayseri'de soba faciası! 6 kişilik aile zehirlendi: Acı haber geldi

30 Aralık 2024 14:19 - Güncelleme : 30 Aralık 2024 14:20

Kayseri'de sobadan sızan karbonmonoksit gazı faciaya yol açtı. Anne ile birlikte 5 çocuğu, sobadan sızan karbonmonoksit gazından dolayı zehirlendi. Hastaneye kaldırılan 2 kardeş hayatını kaybederken 4 kişinin ise tedavisinin sürdüğü aktarıldı.

Kayseri'nin Kocasinan​ ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen olayda; komşularından haber alamayan vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine eve gelen ekipler, anne N.P. ile çocukları L.P., M.P., H.P., N.P. ve B.P.'yi hareketsiz halde yatarken buldu.

ANNE VE ÇOCUKLARI HASTANEYE KALDIRILDI

İlk belirlemelere göre 6 kişi, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği tespit edildi. Anne ve 5 çocuğu ilk müdahalenin ardından ambulansla Kayseri​ Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

2 KARDEŞ TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KUTARILAMADI

Tedavi altına alınan N.P.(14) ve B.P.(11) kardeşler burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Anne ve 3 çocuğunun tedavilerinin ise devam ettiği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.