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Babasıyla tartıştı, gözünü bile kırpmadan kurşun yağdırdı! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
22 Ocak 2025 12:00 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 12:01
Babasıyla tartıştı, gözünü bile kırpmadan kurşun yağdırdı! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı

Konya'nın Akşehir ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, babasıyla girdiği tartışmada dehşet saçtı. Babasını tüfekle vurarak öldüren şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Konya'nın Akşehir​ ilçesinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Özer arasında bilinmeyen nedenle tartışma​ çıktı.

Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İ.Ö. eline aldığı tüfekle babasına kurşun​ yağdırdı. Silah seslerini duyan komşular, hemen durumu ekiplere bildirdi.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi.

Babasıyla tartıştı, gözünü bile kırpmadan kurşun yağdırdı! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı - 1. Resim

CANİ OĞUL YAKALANDI

Babanın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli oğul İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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