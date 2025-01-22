Babasıyla tartıştı, gözünü bile kırpmadan kurşun yağdırdı! 16 yaşındaki çocuk dehşet saçtı
Konya'nın Akşehir ilçesinde 16 yaşındaki çocuk, babasıyla girdiği tartışmada dehşet saçtı. Babasını tüfekle vurarak öldüren şahıs, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Konya'nın Akşehir ilçesinde meydana gelen olayda; 16 yaşındaki İ.Ö. ile 41 yaşındaki babası Özcan Özer arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kısa sürede büyümesi üzerine İ.Ö. eline aldığı tüfekle babasına kurşun yağdırdı. Silah seslerini duyan komşular, hemen durumu ekiplere bildirdi.
Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekipleri babanın hayatını kaybettiğini belirledi.
CANİ OĞUL YAKALANDI
Babanın cansız bedeni otopsi için Akşehir Devlet Hastanesine kaldırıldı. Şüpheli oğul İ.Ö. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili tahkikat sürüyor.