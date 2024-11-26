BAE'nin talebiyle MİT harekete geçti: İsrailli hahamın katili Türkiye'de yakalandı

26 Kasım 2024 23:25 - Güncelleme : 26 Kasım 2024 23:29

MİT tarafından hahamın katillerini yakalamak için nefes kesen operasyon yapıldı. Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürülen İsrail ve Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan’ın katilleri Türkiye'de bulundu. BAE'nin talebiyle MİT operasyonu başlattı, adım adım izlediği üç kişiyi yakaladı.

Türkiye​, Birleşik Arap Emirlikleri​'nde (BAE) öldürülen İsrail ve Moldova​ vatandaşı haham Tzvi Kogan’ın katillerini bulmak için harekete geçti. İsrail/Moldova vatandaşı haham Tzvi Kogan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde öldürüldü. Katiller Türkiye'ye giriş yapmak üzereyken nefes kesen bir operasyonla yakalandı.

BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

2020 yılından beri Dubai’de Koşer bir market işleten haham Kogan’ı öldüren üç Özbekistan vatandaşının kaçtığının tespit edilmesi ile BAE hükümeti Türkiye’den yardım istedi. Türkiye'nin Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı (MİT) ve Emniyet Genel Müdürlüğü işbirliğiyle yürütülen gizli operasyon sonucunda, şüpheliler Türkiye'ye giriş yaptıktan sonra İstanbul'da izlemeye alındı. Şahısların bindiği taksiyi adım adım takip eden MİT ve Emniyet, trafik kontrolü bahanesiyle aracı durdurarak kimlik kontrolü yaptı.

BAE tarafından haham Kogan cinayetinden sorumlu oldukları için aranan 28 yaşındaki Alimbay Tahiroviç, 28 yaşındaki Mahmudcan Abdurrahim ve 33 yaşındaki Azizbek Kamiloviç gözaltına alındı.Yakalanan zanlıların suçu işledikleri ülke olan BAE'ye iade edildikleri açıklandı.