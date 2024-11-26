Son dakika | Bakan Yaşar Güler'den 'teğmenlerin kılıçlı yemini' hakkında açıklama: Disiplinden taviz verilmeyecek!

Son dakika haberine göre, Milli Savunma Bakanı​ Yaşar Güler​, Kara Harp Okulu​'ndaki resmi mezuniyet töreninde "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganı atan ve 'kılıçlı yemin' yapan teğmenler hakkında açıklama yaptı. Güler, "Emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır. Ortaya çıkan bir disiplin suçudur" dedi.

TBMM'deki bütçe görüşmelerinde Milli Savunma Üniversitesinin mezuniyet töreni hakkında konuşan Bakan Güler, "İsnat edilen suç kılıç çatmak, ant okumak değil; ikazlara rağmen kasıtlı organize disiplinsizliktir. Teğmenlerin hiçbirine 'Neden ant okudunuz?', 'Neden Atatürk'ün askerleriyiz dediniz' diye soru sorulmadı. Söz konusu eylem amirlerinin izinleri olmadan organize edilmiş, emir komuta zinciri devre dışı bırakılmıştır." dedi.

Güler'in Teğmenler hakkında yaptığı açıklamanın devamı şu şekilde:

"Esasen bu konu bizim gündemimiz değildir. Her gün 30 bin evladımız operasyonda. Onları takip ediyoruz. Disiplin kurulu bunun kararını verecek. Disiplinden asla taviz verilmeyecektir. Disiplinsizliğin aması fakatı olamaz.

Olaya karışanların genç başarılı olmaları, metnin daha önce okunmuş olması disiplinsizlik gerçeğini değiştiremez. Bu eylemle TSK'nın yıpratılmasına zemin ortaya çıkarmıştır. TSK'da müesses disiplin olmazsa olmazdır."