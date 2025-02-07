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Bağ evinde öldürüp ormana gömdüler! İki kardeşin korkunç cinayet planı ortaya çıktı!
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 | Bengül Büyükhan

Bağ evinde öldürüp ormana gömdüler! İki kardeşin korkunç cinayet planı ortaya çıktı!

Kocaeli'de kayıp olarak aranan 44 yaşındaki Serdar Arslan'ın korkunç bir cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Aslan'ın ortağı ve kardeşi tarafından bir bağ evinde öldürüldüğü ve ormana gömüldüğü tespit edildi. İşte korkunç cinayet planının detayları...

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 14:59
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 15:06

Kocaeli'de meydana gelen korkunç cinayetin detayları kan dondurdu. Kaybolan ve günlerce haber alınamayan 44 yaşındaki Serdar Arslan'ın öldürüldüğü ortaya çıktı. Serdar Arslan ve cinayet şüphelisi H.Ö. birlikte Kocaeli Serindere'de bir balık restoranı açtı. İki ortak arasında bir süre sonra alacak verecek meselesi yüzünden tartışma çıktı. Tartışmanın ardından Arslan'ın ortağı H.Ö. ile kardeşi M.Ö. korkunç bir cinayet planı yaptı ve 19 Ocak'ta harekete geçti.

İKİ KARDEŞTEN KORKUNÇ PLAN

Bu süreçte Serdar Arslan, H.Ö.'nün bağ evine gitti. Evde bulunan H.Ö.'nün kardeşi M.Ö., Serdar Arslan'ın arkasından bir şarjör boşalttı. Cinayetin ardından H.Ö. ve beraberindeki kişiler cesetten kurtulmak için Kocaeli'deki ormanlık bir alana götürdü. S.T. isimli şüpheli cesedi gömmeye çalıştı ancak midesi bulanınca, M.Ö. ve H.Ö. ona yardım etti.  Polis ekiplerinin yaptığı araştırmada, Serdar Arslan'ın Serindere'de M.Ö. tarafından öldürüldüğü ve daha sonra ormana gömüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin ardından dikkatleri başka yöne çekmek isteyen şüphelilerin, olayın izlerini silmeye çalışarak İstanbul'a gittikleri öğrenildi.

DİKKAT ÇEKMEMEK İÇİN BAĞ EVİNDE TADİLAT YAPTILAR

20 Ocak'ta Kocaeli'de kaybolan Serdar Arslan'ı bulmak için başlatılan çalışmalarda şüphelilerin izini süren ekipler, cinayetin Kocaeli'de işlendiğini ve cesedin Serinlik mevkiine gömüldüğünü belirledi. Cinayet sonrası iz bırakmamak için bağ evinde tadilat yapıldığı, şüphelilerin ise Arslan'ın eski düşmanlarına dikkat çekerek soruşturmayı farklı yöne çekmeye çalıştıkları bunun için de M.Ö.'ün İstanbul'a gittiği ortaya çıktı. M.Ö.'ün hedef şaşırtmak için Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye mevkiinde seyir halindeyken, öldürülen Serdar Arslan'ın cep telefonunu dışarı fırlattığı öğrenildi.

ADLİYEYE SEVKEDİLDİLER

Olayı araştıran polis ekipleri, cinayet şüphelilerinin dikkatleri başka yöne çekmek için İstanbul'da hareket ettiğini belirledi. 4 Şubat'ta eş zamanlı operasyon düzenleyen İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri aralarında H.Ö., M.Ö., S.T.'nin da bulunduğu D.Ö., H.R.A., Ü.G. ve M.M. isimli 7 şüpheliyi gözaltına aldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kayıp Şahıslar Büro Amirliği'nde sorguya alınan şüphelilerden H.Ö.'nün, M.Ö.'ye, "Serdar beni öldürtmek için adam tutmuş, ilk biz öldürelim ben sana içeride bakarım. Geçen sene bir ağabeyimi kaybettim bir tane daha kaybedemem" dediği öğrenildi.

CESEDİ YOK ETMEK İÇİN NALBURDAN KİREÇ ALDILAR

H.Ö.'nün, cesedi yok etmek için nalburdan kireç aldığı, M.Ö'nün ise cesedin sarılı olduğu battaniyeyi yakarak delilleri yok etmeye çalıştığı tespit edildi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan şüpheliler, Kocaeli Adliyesi'ne sevk edildi.
Öte yandan Serdar Arslan'ı bulmak için ormanlık alanda ve bağ evinde yapılan arama çalışmaları ile Arslan'ın aracına binerek evinden çıkıp bağ evine gittiği anlara ait güvenlik kamera kayıtları ortaya çıktı.

 

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