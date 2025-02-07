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 | Emir Yücel

Narin cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın cezasına Bakanlık müdahalesi

Türkiye’nin konuştuğu Narin cinayetinin en kilit ismi Nevzat Bahtiyar, Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen karar duruşmasında Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay ceza almıştı. Verilen bu karara Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı itiraz ettiğini duyurdu.

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Narin cinayetinde yeni gelişme! Nevzat Bahtiyar'ın cezasına Bakanlık müdahalesi
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
07.02.2025
saat ikonu 10:12
|
GÜNCELLEME:
07.02.2025
saat ikonu 10:18

Diyarbakır'da 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin davada, sanık Nevzat Bahtiyar'a "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmişti. 

 

 

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde verilen bu karar tartışmalara yol açmıştı. Son dakika gelen bilgiye göre; Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Nevzat Bahtiyar'ın aldığı cezaya itiraz etti.

 

 

Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 28 Aralık 2024'te görülen karar duruşmasında, tutuklu sanıklar anne Yüksel, ağabey Enes ve amca Salim Güran'a "iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verilmiş, 23 Ocak'ta 944 sayfalık gerekçeli karar açıklanmıştı.

 

 

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığı ve Diyarbakır Barosu tarafından da Nevzat Bahtiyar'ın "suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan çarptırıldığı 4 yıl 6 ay hapis cezasına karşı Bölge Adliye Mahkemesine istinaf başvurusu yapılmıştı. Bölge Adliye Mahkemesine yapılan istinaf başvurusundan sonra Bakanlığın yaptığı itiraz sonrasında kararın yeniden değerlendirilmesi gündeme geldi.

 

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