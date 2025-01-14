Bağcılar’da 12 yaşındaki çocuğun kafasını taşla ezerek öldürdü! Caninin ifadesi dehşete düşürdü

14 Ocak 2025 12:32 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 13:02

İstanbul Bağcılar’da 4 çocuğu ile birlikte yaşayan anne evde bıraktığı 12 yaşındaki kızı Meryem S. ve 5 yaşındaki oğlu A.S.'yi kanlar içinde buldu. Kafası taşla ezilerek öldürüldüğü tespit edilen Meryem hayatını kaybederken 5 yaşındaki çocuk tedavi altına alındı. Saldırgan 51 yaşındaki Zekeriya A. ise yakalandı. Şüphelinin ifadesi kan dondurdu.

İstanbul'un Bağcılar ilçesi 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana gelen olay kan dondurdu. 4 çocuk annesi Suriyeli G.S. oturma izinleriyle ilgili evraklar için Fatih Beyazıt'a gittiği sırada 12 yaşındaki kızı Meryem S. ve 5 yaşındaki oğlu A.S.'yi evde bıraktı. Anne saatler sonra eve döndüğünde korkunç manzara ile karşılaştı.

ANNENİN ÇIĞLIKLARI MAHALLEYİ İNLETTİ

İddiaya göre, bir eve giren kimliği belirsiz şahıs, evde bulunan çocuklara taşla saldırdı. Annenin çığlıkları üzerine mahalleli sokağa döküldü. Kısa sürede eve gelen sağlık ekipleri, başından ve gözünden yaralanan Ahmet S.'yi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırırken ablası Meryem S.'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

CANİ YAKALANDI

Konuyla ilgili çalışmalarına devam eden İstanbul polisi çocuk katili şahıs yakalamak için tüm gücünü seferber etti. Çalışmalar çok yönlü sürerken kimliği tespit edilen 51 yaşındaki Suriyeli gözaltına alındı. Anne Gülizar Samou, “Benim ciğerim yanıyor” diye feryat etti.

AİLE DOSTU OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlattı. Yapılan detaylı incelemede 12 yaşındaki Meryem Samou'na hem kaldırım taşı ile vurduğu ve vücudunda bıçak izleri olduğu tespit edildi. Polis ekipleri, saldırgan tarafından yaranan 5 yaşındaki Ahmad Samou'nun ifadesine başvurdu. Samou'yu olayı gerçekleştiren kişinin yabancı uyruklu aile dostları olan Zekeriya A. olduğunu söylediği öğrenildi.

"BIÇAK ÇEKTİ, BEN DE TAŞLA VURDUM"

Zekeriya A. İsimli şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli ilk beyanında "Ben elektrikçiyim elektrik işi için çağırmışlardı eve gittim yaptım. Para istedim para yok dedi bana bıçak çekti bende taşla vurdum" dediği öne sürüldü. Öte şüphelinin elinde morluklar olduğu gözlemlendi.