Bağcılar'da dehşet! Eve giren kişi çocuklara saldırdı: Kız çocuğunu taşla vurarak öldürdü

14 Ocak 2025 00:25 - Güncelleme : 14 Ocak 2025 00:42

İstanbul'da kan donduran saldırıda çocuklar hedef alındı. Kimliği belirsiz bir şahıs, Bağcılar’da girdiği evde 12 yaşındaki bir kız çocuğunu taşla öldürüp 5 yaşındaki kardeşini yaraladı. Polis, saldırganı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı.

İstanbul Bağcılar’da kimliği belirsiz bir kişi, girdiği evde bulunan çocuklara taşla saldırdı. Olayda 12 yaşındaki çocuğu taşla vurarak öldürdü.

Olay, saat 17.00 sıralarında 15 Temmuz Mahallesi 1487. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, bir eve girerek içerideki çocuklara taşla saldırdı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

12 YAŞINDAKİ ÇOCUK​ ÖLDÜ, 5 YAŞINDAKİ KARDEŞİ YARALI

Sağlık ekipleri, 12 yaşındaki M.S.’nin yaşamını yitirdiğini belirlerken, cenazesi yapılan incelemelerin ardından morga kaldırıldı. Olay sırasında başından ve gözünden yaralanan 5 yaşındaki kardeşi A.S., sağlık ekiplerince Bağcılar​ Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

ANNE SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Olayın ardından sinir krizi geçiren yabancı uyruklu anne G.S., hastaneye götürülerek tedavi altına alındı.

Polis ekipleri, olayın faili olan şahsı yakalamak için geniş çaplı soruşturma başlattı. Bölgede güvenlik kameraları incelemeye alınırken, ekipler saldırganın izini sürüyor.