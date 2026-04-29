Bahar beklerken kış geri geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: İşte il il beklenen sıcaklıklar

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde serin ve yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Son tahminlere göre önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.
Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri görülebilir. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.
Meteoroloji’den yapılan açıklamada düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip etmesi önerildi. 1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:
"Ankara 3 derece, İstanbul 8 derece, İzmir 7 derece, Konya 7 derece, Kocaeli 9 derece, Bolu 2 derece, Samsun 7 derece, Trabzon 9 derece, Tokat 5 derece, Erzurum 1 derece, Eskişehir 3 derece, Afyonkarahisar 3 derece, Balıkesir 4 derece, Sivas 5 derece."
|Bölge
|Şehir
|Sıcaklık (°C)
|Tahmin
|MARMARA
|ÇANAKKALE
|23
|Parçalı ve az bulutlu
|EDİRNE
|23
|Parçalı ve az bulutlu
|İSTANBUL
|18
|Parçalı ve az bulutlu
|SAKARYA
|19
|Parçalı ve az bulutlu
|EGE
|A.KARAHİSAR
|21
|Parçalı ve az bulutlu
|DENİZLİ
|27
|Parçalı bulutlu
|İZMİR
|25
|Parçalı ve az bulutlu
|MUĞLA
|26
|Parçalı bulutlu
|AKDENİZ
|ADANA
|28
|Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ANTALYA
|23
|Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|BURDUR
|25
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|HATAY
|24
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|İÇ ANADOLU
|ANKARA
|21
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|ÇANKIRI
|21
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ESKİŞEHİR
|20
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|KONYA
|22
|Parçalı zamanla çok bulutlu
|BATI KARADENİZ
|BOLU
|19
|Parçalı bulutlu
|DÜZCE
|20
|Parçalı bulutlu
|KASTAMONU
|15
|Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|ZONGULDAK
|15
|Parçalı bulutlu
|ORTA ve DOĞU KARADENİZ
|AMASYA
|22
|Parçalı bulutlu
|RİZE
|14
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|SAMSUN
|14
|Parçalı bulutlu
|TRABZON
|13
|Parçalı yer yer çok bulutlu
|DOĞU ANADOLU
|ERZURUM
|15
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|KARS
|14
|Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|MALATYA
|24
|Parçalı bulutlu
|VAN
|13
|Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
|GÜNEYDOĞU ANADOLU
|DİYARBAKIR
|24
|Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
|MARDİN
|18
|Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|SİİRT
|21
|Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
|ŞANLIURFA
|28
|Parçalı bulutlu