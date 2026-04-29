Gündem
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Bahar beklerken kış geri geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: İşte il il beklenen sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla hava sıcaklıkları düşecek, ülke genelinde yağışlı hava hakim olacak. Özellikle iç bölgelerde buzlanma hadiselerinin görülebileceği aktarıldı. Hava durumu raporuna göre bazı bölgelerde yüksek kesimlerde karla karışık yağmur bekleniyor.

KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
29.04.2026
saat ikonu 16:57
|
GÜNCELLEME:
29.04.2026
saat ikonu 16:59

Çevre, Şehircilik ve Değişikliği Bakanlığı’na bağlı ’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde serin ve yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

HABERİN ÖZETİ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde serin ve yağışlı havanın hakim olacağını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini duyurdu.
1 Mayıs Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor.
İç kesimlerin yükseklerinde buzlanma, don ve zirai don riski bulunuyor.
Yağışlar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak.
Metinde 1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları listelenmiştir.
HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Son tahminlere göre önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR İHTİMALİ

Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri görülebilir. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON RİSKİ

Meteoroloji’den yapılan açıklamada düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip etmesi önerildi. 1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"Ankara 3 derece, İstanbul 8 derece, İzmir 7 derece, Konya 7 derece, Kocaeli 9 derece, Bolu 2 derece, Samsun 7 derece, Trabzon 9 derece, Tokat 5 derece, Erzurum 1 derece, Eskişehir 3 derece, Afyonkarahisar 3 derece, Balıkesir 4 derece, Sivas 5 derece."

BölgeŞehirSıcaklık (°C)Tahmin
MARMARAÇANAKKALE23Parçalı ve az bulutlu
EDİRNE23Parçalı ve az bulutlu
İSTANBUL18Parçalı ve az bulutlu
SAKARYA19Parçalı ve az bulutlu
EGEA.KARAHİSAR21Parçalı ve az bulutlu
DENİZLİ27Parçalı bulutlu
İZMİR25Parçalı ve az bulutlu
MUĞLA26Parçalı bulutlu
AKDENİZADANA28Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA23Parçalı zamanla çok bulutlu, iç kesimlerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR25Parçalı zamanla çok bulutlu
HATAY24Parçalı zamanla çok bulutlu
İÇ ANADOLUANKARA21Parçalı zamanla çok bulutlu
ÇANKIRI21Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra doğusu aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR20Parçalı zamanla çok bulutlu
KONYA22Parçalı zamanla çok bulutlu
BATI KARADENİZBOLU19Parçalı bulutlu
DÜZCE20Parçalı bulutlu
KASTAMONU15Parçalı bulutlu, öğleden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK15Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZAMASYA22Parçalı bulutlu
RİZE14Parçalı yer yer çok bulutlu
SAMSUN14Parçalı bulutlu
TRABZON13Parçalı yer yer çok bulutlu
DOĞU ANADOLUERZURUM15Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS14Parçalı ve çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA24Parçalı bulutlu
VAN13Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, doğu kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
GÜNEYDOĞU ANADOLUDİYARBAKIR24Parçalı zamanla çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN18Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
SİİRT21Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı
ŞANLIURFA28Parçalı bulutlu
