Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na bağlı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün son tahminlerine göre, ülke genelinde serin ve yağışlı havanın hakim olması bekleniyor.

Bahar beklerken kış geri geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: İşte il il beklenen sıcaklıklar

HABERİN ÖZETİ Bahar beklerken kış geri geliyor! Meteoroloji'den kritik uyarı: İşte il il beklenen sıcaklıklar Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde serin ve yağışlı havanın hakim olacağını, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşeceğini ve yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar görülebileceğini duyurdu. 1 Mayıs Cuma gününden itibaren hava sıcaklıklarının hissedilir derecede azalması bekleniyor. İç kesimlerin yükseklerinde buzlanma, don ve zirai don riski bulunuyor. Yağışlar, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacak. Metinde 1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları listelenmiştir.

HAVA SICAKLIKLARI AZALACAK

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde mevsim normalleri civarında seyreden hava sıcaklıklarının 1 Mayıs Cuma günü itibarıyla hissedilir derecede azalacağını duyurdu. Son tahminlere göre önümüzdeki hafta ortasına kadar sıcaklığın mevsim normallerinin altında seyretmesi bekleniyor.

KARLA KARIŞIK YAĞMUR İHTİMALİ

Sıcaklıklardaki düşüşe bağlı olarak özellikle iç kesimlerin yükseklerinde buzlanma ve don hadiseleri görülebilir. Yağışların genel olarak sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde, yüksek kesimlerde ise karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

ZİRAİ DON RİSKİ

Meteoroloji’den yapılan açıklamada düşük sıcaklıklar nedeniyle iç kesimlerin yükseklerinde yerel zirai don riski bulunduğu belirtilerek, vatandaşların meteorolojik erken uyarıları takip etmesi önerildi. 1-6 Mayıs tarihleri arasında bazı il merkezlerinde beklenen en düşük hava sıcaklıkları şöyle:

"Ankara 3 derece, İstanbul 8 derece, İzmir 7 derece, Konya 7 derece, Kocaeli 9 derece, Bolu 2 derece, Samsun 7 derece, Trabzon 9 derece, Tokat 5 derece, Erzurum 1 derece, Eskişehir 3 derece, Afyonkarahisar 3 derece, Balıkesir 4 derece, Sivas 5 derece."