Bahar havası kısa sürecek: Önce güneş, sonra sağanak! Meteoroloji yağış için tarih verdi

Meteoroloji'den yapılan son tahminlere göre, bugünden itibaren yurt genelinde bahar havası etkili olacak. Sıcaklık yaklaşık 8 derece artacak. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'daki bazı illere ise çığ, toz taşınımı ve zirai don uyarısı yapıldı. Cuma gününden itibaren yeni yağışlı hava dalgası tüm yurtta etkisini gösterecek.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Nisan 2026 tarihli raporunu yayımladı. Yapılan son tahminlere göre; yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

HABERİN ÖZETİ

Bahar havası kısa sürecek: Önce güneş, sonra sağanak! Meteoroloji yağış için tarih verdi

Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 14 Nisan 2026 tarihli hava durumu raporuna göre yurt genelinde beklenen hava koşullarını duyurdu.
Yurt genelinin parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ile Ordu ve Siirt çevrelerinin yağmurlu, Doğu Anadolu’nun doğusunun karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunuyor.
Hava sıcaklıklarının 8 derece artacağı, ancak cuma gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olacağı ve sıcaklıkların yeniden düşüşe geçeceği öngörülüyor.
Bilgi Okunma süresi 33 saniyeye düşürüldü.

ÇIĞ, ZİRAİ DON VE TOZ TAŞINIMI UYARISI

Sabah ve gece saatlerinde Doğu Karadeniz ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Batı kesimlerden toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erimesi tehlikesi bulunmaktadır.

Ayrıca İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'da orta ve kuvvetli zirai don tehlikesi bulunduğundan üretici ve çiftçilere uyarı yapıldı.

SICAKLIK ARTACAK

Hava sıcaklıklarının 8 derece artacağı tahmin ediliyor. Salı, çarşamba ve perşembe günü sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

METEOROLOJİ TARİH VERDİ: SAĞANAK GELİYOR

Ancak cuma gününden itibaren yurdun büyük bölümünde sağanak etkili olacak. Yağışla birlikte sıcaklık yurt genelinde yeniden düşüşe geçecek.

İşte bölgelere göre illerimizdeki hava durumunun ayrıntıları...

MARMARA

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

ÇANAKKALE °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

EDİRNE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İSTANBUL °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

SAKARYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

EGE

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Bölge genelinde toz taşınımı bekleniyor.

A.KARAHİSAR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

DENİZLİ °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANTALYA °C, 22°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 21°C
Parçalı ve az bulutlu

ADANA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 20°C
Parçalı ve az bulutlu

KAYSERİ °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

KASTAMONU °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu, Doğu Karadeniz ve Ordu çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde yüksek kar örtüsüne sahip eğimli alanlarda çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

AMASYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

RİZE °C, 12°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu

SAMSUN °C, 13°C
Parçalı ve az bulutlu

TRABZON °C, 11°C
Parçalı ve az bulutlu, aralıklı yağmurlu

DOĞU ANADOLU

Çok bulutlu, bölgenin doğusunun aralıklı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, genellikle yağmur ve karla karışık yağmur, yükseklerinde kar şeklinde görülmesi bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor. Bölgenin doğusunun yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ ve kar erime tehlikesi bulunmaktadır.

ERZURUM °C, -4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

KARS °C, 4°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı kar yağışlı

MALATYA °C, 17°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 9°C
Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Siirt çevrelerinin aralıklı yağmurlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 16°C
Parçalı ve az bulutlu

GAZİANTEP °C, 18°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 14°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı yağmurlu

ŞANLIURFA °C, 19°C
Parçalı ve az bulutlu

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Nisan ortasında kar alarmı! Meteoroloji 14 ili uyardı: Lapa lapa yağacak
