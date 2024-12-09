Bahar ve Nihal Candan davası: 'Siyasete gireceğim, zararını karşılayacağım' sözü dikkat çekti

09 Aralık 2024 22:56 - Güncelleme : 09 Aralık 2024 22:59

Dolandırıcılık ve suç örgütü üyeliği suçlamalarıyla yargılanan Alisya Bahar Candan ve Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in de aralarında bulunduğu 21 sanıklı davanın görülmesine devam edildi. Duruşmada müştekiler, yaşadıkları mağduriyetleri anlatırken, sanıklardan doktor Refik Ersin Eroğlu’nun, "Siyasete gireceğim, oradan gelen parayla zararını karşılayacağım" şeklindeki ifadesi dikkat çekti.

Dolandırıcılık​ ve suç örgütüne üye olmak suçlarından Alisya Bahar Candan’ın 14 yıldan 44 yıla, Nihal Candan adıyla bilinen Gülnihal Çiçek’in ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapsi talep edilen davanın duruşmasına devam edildi. Küçükçekmece 5. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davada, tutuksuz sanıklar Bahar ve Nihal Candan duruşmaya katılmazken, tutuklu sanıkların bir kısmı ve müştekiler hazır bulundu.

"BİZİ DOLANDIRIYORLARMIŞ"

Duruşmada ifade veren müşteki Kübra Büyükyıldız, bir arkadaşının vasıtasıyla sanıklarla tanıştığını ve ucuz araç alma vaadiyle kandırıldığını anlattı.

“Arkadaşım araçların sorunsuz olduğunu söyledi ve bana bir araç listesi gönderdi. Araç bedelini ödedim ve 2 ay içinde teslim edileceği söylendi. Ancak 5 ay geçtiği halde araç gelmedi. Arkadaşım ikinci aracını teslim aldıktan sonra beni arayıp sanıkların tutuklandığını ve dolandırıldığımızı söyledi. Param iade edildi.” dedi.

"SİYASETE GİRECEĞİM, ZARARINI ÖDEYECEĞİM"

Bir diğer müşteki Metin Abdioğlu, sanıklardan Refik Ersin Eroğlu’ndan TMSF ihalesiyle uygun fiyata araç alacağı vaadiyle dolandırıldığını belirtti.

“Doktor Eroğlu, araçları ihale yoluyla aldığını ve cüzi bir karla sattığını söyledi. Listeden dört araç seçtim ve parasını banka hesabına gönderdim. Ancak araçlar teslim edilmedi. Olay sonrası muayenehanesine gittiğimde, bana ‘Buraya gelme, siyasete gireceğim ve oradan gelen parayla zararını karşılayacağım’ dedi. Zararım hala karşılanmadı, şikayetçiyim.” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, tutuklu sanıkların tutukluluk halinin devamına karar verdi. Eksikliklerin giderilmesi için duruşma ileri bir tarihe ertelendi.

İDDİANAMEDEN

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianamede, Nihal (Gülnihal Çiçek) ve Bahar Candan’ın da aralarında bulunduğu 21 sanığın, ucuza araç satma vaadiyle "sazan sarmalı" yöntemiyle dolandırıcılık yaptığı iddia edildi. Onur Apaydın ve İlker Oflu liderliğindeki suç örgütünün hiyerarşik yapısında yer aldığı öne sürülen Candan kardeşlerin, ünlü kimliklerini kullanarak mağdurları kandırmada etkin rol oynadığı, Bahar Candan’ın suç gelirlerini aklamada "kasa" görevi üstlendiği ve Nihal Candan’ın örgüt liderine yakın konumda olduğu kaydedildi. İddianamede, Bahar Candan için 14 yıldan 44 yıla, Nihal Candan için ise 8 yıldan 24 yıla kadar hapis cezası talep edildi; Nihal Candan’ın tutukluluk süresi dikkate alınarak adli kontrolle tahliye edildiği belirtildi.



