Baharın tadını çıkarırken kara yakalandılar!

04 May 2024 21:35 - Güncelleme : 04 May 2024 21:37

Bolu'da, baharın tadı çıkarılırken beklenmedik bir olay gerçekleşti. Yüksek kesimlerde kar yağışı görüldü. Yağış kısa süreli etkili oldu.

5 SANTİMETREYE ULAŞTI

Öğle saatlerinde şehir merkezine yağmur yağarken, Köroğlu Dağları'nın zirvesi ve diğer yüksek kesimler beyaz bir örtüye büründü. Kartalkaya Kayak Merkezi ve Aladağlar'ı etkisi altına alan kar yağışı, bölgedeki yeşil alanları beyaza boyadı. Kısa süreli olsa da etkili olan kar yağışı, 5 santimetreye kadar kar kalınlığına ulaştı.

Bu beklenmedik kar yağışı, baharın güzelliğini bambaşka bir boyuta taşıyarak bölgeye kartpostallık görüntüler kazandırdı.