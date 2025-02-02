Bahçelievler'de apartmanın kolonları bir anda patladı ve sallanmaya başladı! Korku içinde kaçtılar

02 Şubat 2025 00:46 - Güncelleme : 02 Şubat 2025 00:54

Bahçelievler’de kolonlarında çatlaklar oluşan 6 katlı bina, her an yıkılma tehlikesi nedeniyle tahliye edilerek mühürlendi. Binanın sallanmasıyla panik yaşayan bina sakinleri, yetkililere haber vererek yardım istedi.

İstanbul’un Bahçelievler ilçesinde bulunan 6 katlı bir bina, çökme tehlikesi nedeniyle tahliye edilerek mühürlendi.

Olay, Hürriyet Mahallesi Birlik 1 Sokak’ta meydana geldi. Binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunu fark eden apartman sakinleri, durumu yetkililere bildirdi. İhbarın ardından bölgeye gelen Bahçelievler Belediyesi ekipleri, yapıyı detaylı incelemeye aldı. Yapılan kontrollerde, binanın tabanında çökmeler olduğu ve yapının sallandığı tespit edildi.

Güvenlik riski taşıyan bina, zabıta ekiplerinin koordinesinde hızlıca tahliye edildi. Boşaltılan yapı, güvenlik önlemleri kapsamında mühürlenerek kullanıma kapatıldı. Yetkililer, bina sakinlerine gerekli bilgilendirmeleri yaparken, olayla ilgili teknik incelemelerin sürdüğünü belirtti.