Bahçelievler'de dehşete düşüren olay! Evi basıp kurşun yağdırdılar! Ölü ve yaralılar var

22 Ocak 2025 13:12 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:14

Bahçelievler'de bir eve gelen saldırganlar daire içinde bulunan kişilere kurşun yağdırdı. Dehşete düşüren olay sonrası 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi de yaralandı. İşte detaylar...

İstanbul​ Bahçelievler​'e bağlı Şirinevler​'de sabah saatlerinde dehşete düşüren bir olay yaşandı. Bir binanın 3. katında bulunan daireyi basan saldırganlar ev içerisinde bulunan kişilere kurşun yağdırarak kayıplara karıştı.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ, 3 KİŞİ YARALANDI

Silah seslerinin gelmesi üzerine çevrede bulunan vatandaşlar durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan​ 3 kişinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptıktan sonra ambulans ile hastaneye kaldırdı. Bir kişinin ise hayatını kaybettiğini belirledi.

SALDIRGANLAR KAYIPLARA KARIŞTI

Olay yerinde geniş güvenlik önlemleri alan polis ekipleri dair içerisinde ve çevrede inceleme yaptı. Çevrede bulunan güvenlik kameralarını da inceleyen ekipler kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.