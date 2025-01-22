Kız kardeşinin okumasını istemeyen ağabey okulu basıp öğretmenleri dövdü! Saldırganın cezası belli oldu

Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

22 Ocak 2025 12:53 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 13:00

Adana'da kız kardeşinin okumasını istemediği için okulu basarak 5 öğretmeni darp eden saldırganın cezası belli oldu. Okulu birbirine katan saldırgana 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezası verildi.

Yüreğir ilçesi Başak Mahallesi'nde bulunan İsmail Sefa Özler Ortaokulu'nda kız kardeşinin sınıfını basan Berat Z., okumasını istemediği kardeşini eve götürmek istedi. Saldırgan duruma müdahale etmek isteyen 5 öğretmene de tepki göstererek saldırdı. İhbar üzerine okula gelen polis ekipleri, Berat Z.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İfadesinde kız kardeşinin okumasını istemediğini, bu yüzden sınıfı bastığını söyleyen Berat Z., çıkartıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. CEZASI BELLİ OLDU Milli Eğitim Bakanlığı Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü, söz konusu davaya sanığın Türk Ceza Kanunu'nun sırasıyla 112., 116. ve 265. maddelerinde düzenlenen eğitim ve öğretim hakkının engellenmesi, iş yeri dokunulmazlığının ihlali ve görevi yaptırmamak için direnme suçlarını da işlediği gerekçesiyle müdahil oldu. Adana 22. Asliye Ceza Mahkemesi'nde geçtiğimiz gün görülen karar duruşmasında Berat Z., 8 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasına çarptırıldı. İlgili Haberler Emekli öğretmen mezar taşını hazırlayıp intihar etti! Düştüğü not yürek yaktı Isparta'da facianın eşiğinden dönülmüştü! Enkaz önünde altın nöbeti