Emekli öğretmen mezar taşını hazırlayıp intihar etti! Düştüğü not yürek yaktı

22 Ocak 2025 11:26 - Güncelleme : 22 Ocak 2025 11:38

Elazığ’ın Karakoçan ilçesinde yaşayan 73 yaşındaki emekli öğretmen mezar taşını hazırladıktan sonra intihar etti. Mezar taşında yazan "Yaptığı her iyilikten zarar gören adam" görenleri kahretti.

Karakoçan​ ilçesi Kırkpınar Mahallesi’nde yaşanan olay kan dondurdu. Sokaktan geçen biri ağaçta asılı olan şahsı görünce durumu hemen ekiplere bildirdi. Olay yerine gelen ekipler 73 yaşındaki emekli öğretmen Ahmet Misrani Derin’in hayatını kaybettiğini belirledi. Yalnız yaşayan şahsın cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

MEZAR TAŞINI HAZIRLAYIP İNTİHAR​ ETTİ

Kendini asan Ahmet Misrani Derin’in kendisi için mezar taşı hazırladığı ortaya çıktı. Evinin bahçesine bıraktığı mezar taşında ''Yaptığı her iyilikte zarar gören adam Şair Misrani’’ yazdığı görüldü.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.