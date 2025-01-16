Polis memurunun yaptığı katliamda yeni detay! Oğlunun intihar sebebi belli oldu! Her şeyin başladığı odada karısını katletmiş

16 Ocak 2025 11:20 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 11:26

Adana ve Mersin'de bir polis memurunun gerçekleştirdiği katliamda yeni detaylar ortaya çıktı. Ailesinden 5 kişiyi öldüren polis memurunun oğlunun, yakın arkadaşı hayatını kaybettiğinde bunalıma girip intihar ettiği öne sürüldü. Ayrıca adamın karısını oğlunun intihar ettiği odada öldürdüğü öğrenildi. İşte Türkiye'yi sarsan katliamdan yeni detaylar...

Polis memuru katliam yaptı! 5 kişiyi öldürdü, birini daha öldürmeye giderken yakalandı: Vahşetin sebebi bakın ne çıktı

Polis memuru katliam yaptı! 5 kişiyi öldürdü, birini daha öldürmeye giderken yakalandı: Vahşetin sebebi bakın ne çıktı

Mersin'in Tarsus​ ilçesinde devriye ekibinde görev yapan 19 yıllık polis​ memuru Mehmet Tehçi (44), önceki gün evinde eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğarak öldürdü. Ardından Adana'ya giderek kayınbabası Yusuf (66), kayınvalidesi Hüsne (61) ve halası Semiha Tehçi'yi (51) bıçaklayarak katletti. Daha sonrasında ise zanlı, etüt merkezinde matematik öğretmeni olan Fatih İsmail Tehçi'yi tabanca ile vurarak öldürdü ve cesedini ormanlık alana attı.

YAKIN ARKADAŞINI KAYBEDİNCE BUNALIMA GİRMİŞ

Mehmet Tehçi'nin 3 çocuğu olduğu, bunlardan 15 yaşındaki Ökkeş Berk Tehçi'nin 2024 yılı Ağustos ayında Mersin'in Tarsus ilçesinde babasına ait beylik tabancasıyla intihar ettiği ortaya çıktı. Çocuğun, yakın bir arkadaşının ölümünden dolayı bunalıma girdiği ve bu durumun psikolojik sorunlara yol açtığı ileri sürüldü.



(Soldaki bir yıl önce intihar eden Ökkeş Berk Tehçi)

KARISINI HER ŞEYİN BAŞLADIĞI ODADA ÖLDÜRDÜ

Öte yandan polis memuru Tehçi'nin, eşini boğarak öldürdüğü sırada oğlunun intihar ettiği odayı özellikle seçtiği ve bu durumun nedeninin polis tarafından araştırıldığı öğrenildi.