Polis memuru katliam yaptı! 5 kişiyi öldürdü, birini daha öldürmeye giderken yakalandı: Vahşetin sebebi bakın ne çıktı

15 Ocak 2025 14:48 - Güncelleme : 15 Ocak 2025 15:24

Adana'da sabah saatlerinde işlenen cinayetin detayları ortaya çıktı. Mersin'de görevli bir polis memurunun, oğlunun intiharından eşi ve ailesini sorumlu tuttuğu ve katliamı bundan dolayı yaptığı öğrenildi. Katliam yapan şahsın, başka bir cinayet işlemek için Osmaniye'ye giderken yakalandığı belirtildi. Adana'da öldürülen 3 kişi dışında 2 kişinin daha öldürüldüğü bildirildi. İşte korkunç olayın detayları...

Mersin'in Tarsus ilçesinde devriye ekiplerinde görevli polis memuru Mehmet Tehçi'nin (43) oğlu Ökkeş Berk Tehçi (15) bir yıl önce intihar etti. Mehmet Tehçi, kahreden olayın ardından oğlunun ölümünden eşini ve ailesini sorumlu tuttu. Bugün sabah saatlerinde öğretmen olan kayınbiraderi İsmail Tehçi'yi bir etüt merkezinden alarak kırsal alana götüren Mehmet Tehçi, burada İsmail Tehçi'yi öldürdü.

BOĞAZLARINI KESTİ, KALBİNE BIÇAK SAPLADI

Ardından Tarsus'a dönen Mehmet Tehçi, eşi Ferdane Tehçi'yi (37) boğazını keserek öldürdü. Daha sonra otomobille Adana'ya giden zanlı, kayınbabasının evine geçti. Evde kahvaltı yapan kayınbabası Yusuf Tehçi ve kayınvalidesi Hüsne Tehçi'yi boğazlarını keserek, baldızı Semiha Tehçi'yi ise kalbinden bıçaklayarak öldürdü.

(Soldaki bir yıl önce intihar eden Ökkeş Berk Tehçi)

KATLİAMLARINA DEVAM EDECEKTİ...

Katliama doymayan Mehmet Tehçi, oğlunun ölümünden sorumlu tuttuğu Osmaniye'deki akrabalarını da öldürmek için yola çıktı. Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin Osmaniye'ye gitme ihtimalini değerlendirerek yol üzerinde önlem aldı.

YOLDA YAKALANDI

Mehmet Tehçi, Ceyhan Yılan Kale mevkisinde polis ekipleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Zanlı, emniyete götürülürken, öldürülen kişilerin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

SABAHKİ CİNAYETİN DE SIRRI ÇÖZÜLDÜ

Sabah saatlerinde Yüreğir ilçesine bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde anne, baba ve kızları kahvaltı sofrasında öldürülmüş halde bulunmuştu. Şahısları polis memuru Mehmet Tehçi'nin öldürdüğü belirlendi.

"DÜNYA SENİNLE GÜZEL HAYATIMIN ANLAMI"

Bu arada Mehmet Tehçi'nin eşi Ferdana Tehçi'nin sosyal medya hesabından ailesinin fotoğrafını paylaşıp “Dünya seninle güzel hayatımın anlamı Mehmet Tehçi” yazıp, yaptığı paylaşım da ortaya çıktı. Fotoğrafta bir yıl önce intihar eden çocukları Ökkeş Berk, kızı Almina ve ismi öğrenilemeyen çocuklarının olduğu öğrenildi.