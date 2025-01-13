Samsun'da yürekleri ağza getiren olay: Kadın avukat 12. kattan intihara kalkıştı

13 Ocak 2025 15:20 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 15:33

Samsun'da bunalıma giren kadın avukat, 12. kattaki evlerinin balkonunda intihar etmeye çalıştı. Yürekleri ağza getiren olayda ekipler hemen önlem aldı. Kadın avukat annesi tarafından ikna edildi.

Samsun’un İlkadım ilçesinde Samsun Barosu avukatlarından 30 yaşındaki H.D.T. girdiği bunalım sonucu 14 katlı sitenin 12. katındaki evlerinin balkonunda intihara kalkıştı. Çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Ancak, Avukat H.D.T., annesi tarafından ikna edilerek içeri alındı.

İKİNCİ KEZ ANNE VAZGEÇİRDİ

İtfaiye, polis ve ambulans olay yerinden ayrılır ayrılmaz H.D.T. yine balkondan sarkıp intihara kalkıştı. Olay yerine yeniden ekipler sevk edildi. Samsun Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri düşme ve atlama ihtimali üzerine binanın önünde önlem aldı. Genç kadını ikna etmek için olay yerine müzakereci polis sevk edildi. Ekipler nefeslerini tutup beklerken kızını kollarından yakalayan anne onu içeri çekerek intihar eyleminden vazgeçirdi. H.D.T. ambulans hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.