Son dakika | Bahçelievler'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

14 Ekim 2024 09:00 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:16

Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler’de İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralıların olduğu öğrenilirken ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.