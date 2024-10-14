Son dakika | Bahçelievler'de İETT otobüsü kaza yaptı: Yaralılar var
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 09:00 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:16
Son dakika haberi: İstanbul Bahçelievler’de İETT otobüsü kaza yaptı. Yaralıların olduğu öğrenilirken ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İstanbul Bahçelievler’de sabah saatlerinde bir kaza meydana geldi. İçinde çok sayıda vatandaşın bulunduğu bir İETT otobüsü ağaca çarptı.
ÇEVREDEKİLER HEMEN YARDIMA KOŞTU
Çarpışmanın etkisiyle otobüsün içinde bulunan vatandaşlar etrafa savruldu. Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hemen yardıma koştu.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi.
Son dakika haberinin detayları gelecek...
Kaynak: İhlas Haber Ajansı