Hatay'da feci kaza! Motosikletin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu
Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada; karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama, seyir halindeki motosiklet çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaşlı adam ve motosiklet sürücü etrafa savruldu.
Motosikletin yaşlı adama çarpma güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere; kaza anı ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları anbean yansıdı.
Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.
SAĞLIK DURUMLARI İYİ
Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.