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Hatay'da feci kaza! Motosikletin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu

Editör: Baran Aksoy / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
14 Ekim 2024 09:12 - Güncelleme : 14 Ekim 2024 09:13
Hatay&#039;da feci kaza! Motosikletin çarptığı yaşlı adam metrelerce savruldu

Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı adama motosiklet çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Hatay​'ın Reyhanlı​ ilçesi Atatürk Caddesi’nde meydana gelen kazada; karşıdan karşıya geçmeye çalışan yaşlı adama, seyir halindeki motosiklet​ çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yaşlı adam​ ve motosiklet sürücü etrafa savruldu.

Motosikletin yaşlı adama çarpma güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülere; kaza anı ve çevredeki vatandaşların yardıma koşma anları anbean yansıdı.

Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine polis ve ambulans ekipleri sevk edildi.

Hatay'da feci kaza! Motosikletin çarptığı yaşlı adam savrulduğu anlar kamerada - 1. Resim

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaralanan 2 kişiyi ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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