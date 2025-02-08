Bahçelievler'de kan donduran olay! 14 yaşındaki çocuk öldürüldü! Genç kızın ihbarı korkunç cinayeti ortaya çıkardı

Korkunç olayın adresi İstanbul Bahçelievler... Dün akşam 21.30 sıralarında meydana gelen olayda 14 yaşındaki A. M. ile 17 yaşındaki akrabası olan Z. M. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Bodrum kattaki bir evde kavga eden iki çocuktan birisi belinde bulunan silahı çıkararak, diğer çocuğa bir el ateş açtı.

14 YAŞINDAKİ ÇOCUĞU ÖLDÜRDÜ

14 yaşındaki A. M. isabet eden mermi sonucu hayatını kaybetti. Katil zanlısı ise olay yerinden hızla otogara giderek Hatay’a doğru yola çıktı. Polis ekipleri yapmış olduğu çalışmalar sonucunda katil zanlısını Ankara’da otobüsü durdurarak yakaladı. Cinayetle ilgili çalışmaların devam ettiği öğrenilirken, olay yerinde bulunduğu tespit edilen S.A. isimli başka bir çocuk ve katil zanlısı olan Z. M. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak emniyete götürüldü. Yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

18 YAŞINDAKİ KIZIN İHBARIYLA KORKUNÇ CİNAYET ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan kan donduran cinayet 18 yaşındaki S.Y isimli genç kızın yaptığı ihbarla ortaya çıktı. Polis ekiplerine cinayet ihbarını yapan 18 yaşındaki S.Y., "Z.M akrabası A.M'yi öldürdü. Cesedi parçalayacaklar, açık adresi bilmiyorum gelirseniz gösteririm" dedi. Yapılan ihbar doğrultusunda polis ekipleri olay yerine hızlıca giderek yabancı uyruklu çocuğun cansız bedeniyle karşılaştı.