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Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğramıştı! İtalyan şefin oğlundan acı haber geldi
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 | Bengül Büyükhan

Kadıköy'de bıçaklı saldırıya uğramıştı! İtalyan şefin oğlundan acı haber geldi

İstanbul'da ünlü bir restoranın şefi olan Andrea Minguzzi'nin 15 yaşındaki oğlu Mattia Ahmet Minguzzi, Kadıköy'deki bit pazarında bıçaklı saldırıya uğramıştı. Ağır yaralanan Minguzzi tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

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KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
08.02.2025
saat ikonu 12:49
|
GÜNCELLEME:
08.02.2025
saat ikonu 13:02

İstanbul Kadıköy'de meydana gelen korkunç olayda ünlü bir restoranın şefi olan Andrea Minguzzi'nin oğlu Mattia Ahmet Minguzzi Kadıköy'de gittiği bit pazarında bıçaklı saldırıya uğradı. 5 bıçak darbesiyle ağır yaralanan gençten acı haber geldi.

‘ÇOK YAKIŞIKLISIN' DİYE LAF ATTI

15 yaşındaki lise öğrencisi Mattia Ahmet Minguzzi arkadaşlarıyla birlikte kaykay malzemeleri ve kıyafetleri almak için bit pazarına gitti. Alışveriş yaptıkları sırada bir şahıs 'Çok yakışıklısın' diyerek laf attı. Mattia ise, 'Pardon kardeşim' şeklinde cevap verdi. Bunun üzerine aralarında sözlü tartışma yaşandı. Bir süre sonra tekrar karşılaşan taraflar arasında bu kez kavga çıktı. 

Kadıköy bit pazarı vahşetinde pişkin savunma! Saldırgan çocukların ifadesi ortaya çıktı - 1. Resim

Çevredeki esnafın müdahalesiyle ayrılan şüpheli B.B.(15), koşarak geri dönerek Mattia'ya bıçakla saldırdı. Bıçak darbeleriyle yere yığılan genç ağır yaralandı. Diğer saldırgan U.B.(16) ise kanlar içinde yere yığılan çocuğa tekmeler attı. Saldırganlar olay yerinden kaçarken, o anlar güvenlik kamerasına yansımıştı. Olayın ardından yakalanan şüpheliler B.B. ve U.B. tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.

KAHREDEN HABER GELDİ

İstanbul'daki ünlü bir İtalyan restoranın Executive Şefi Andrea Minguzzi ile sanatçı çellist Yasemin Akıncılar'ın oğlu olan Mattia Ahmet Minguzzi'nin yoğun bakımdaki tedavisi Prof. Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi'nde bir süredir devam eden 15 yaşındaki gencin beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

 

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