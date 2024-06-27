Bahçelievler'de peş peşe dehşet! 4 katlı binanın çatısı çöktü

27 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:51

İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı 7 katlı apartman kısmen çökmüştü. Aynı ilçede saatler sonra ikinci kez yürekler ağza geldi. 4 katlı bir binanın çatısında çökme meydana geldi.

BETON PARÇALAR DAĞILDI

Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan binanın çatı saçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Beton parçaları alt katın balkonuna ve zemine dağıldı.

BİNA BOŞALTILDI

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.

Bahçelievler Belediyesi teknik ekiplerinin binada incelemede bulunacağı öğrenildi. Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.

ÇÖKME ANI KAMERADA

Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.