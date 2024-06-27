Bahçelievler'de peş peşe dehşet! 4 katlı binanın çatısı çöktü
Editör: Onur Kaya / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 14:23 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 14:51
İstanbul Bahçelievler'de 7 katlı bir binanın çökmesinden saatler sonra bir kez daha korku dolu anlar yaşandı. Hürriyet Mahallesi'ndeki 4 katlı bir binanın çatısında çökme meydana geldi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.
İstanbul Bahçelievler'de gece yarısı 7 katlı apartman kısmen çökmüştü. Aynı ilçede saatler sonra ikinci kez yürekler ağza geldi. 4 katlı bir binanın çatısında çökme meydana geldi.
BETON PARÇALAR DAĞILDI
Bahçelievler'de 4 katlı binanın çatısında çökme meydana geldi. Hürriyet Mahallesi Güngören Sokak'ta bulunan binanın çatı saçağı, henüz bilinmeyen bir nedenle çöktü. Beton parçaları alt katın balkonuna ve zemine dağıldı.
BİNA BOŞALTILDI
İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, çevrede geniş güvenlik önlemi aldı.
Bahçelievler Belediyesi teknik ekiplerinin binada incelemede bulunacağı öğrenildi. Bina, tedbir amaçlı boşaltıldı.
ÇÖKME ANI KAMERADA
Öte yandan çökme anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı