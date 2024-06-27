Son dakika! Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler olay yerinde
Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 05:49 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 06:26
Son dakika haberine... Bahçelievler'de bina çöktü, AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor
Canlı Anlatım Özeti
- KISMEN ÇÖKTÜ
27.06.2024 05:47
KISMEN ÇÖKTÜ
İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle kısmen yıkıldı.
Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.
Son dakika haberinin detayları geliyor...
Yer: İstanbul
Kaynak: İhlas Haber Ajansı