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Son dakika! Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler olay yerinde

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
27 Haziran 2024 05:49 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 06:26

Son dakika haberine... Bahçelievler'de bina çöktü, AFAD ekibi enkazda dinleme yapıyor

Canlı Anlatım Özeti
  • KISMEN ÇÖKTÜ

27.06.2024 05:47

KISMEN ÇÖKTÜ

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle kısmen yıkıldı.

Son dakika! Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler olay yerinde - 1. Resim

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Son dakika! Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler olay yerinde - 2. Resim

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Yer: İstanbul

 

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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