Son dakika! Bahçelievler'de bina çöktü! Ekipler olay yerinde

27 Haziran 2024 05:49 - Güncelleme : 27 Haziran 2024 06:26

Canlı Anlatım Özeti KISMEN ÇÖKTÜ

27.06.2024 05:47

KISMEN ÇÖKTÜ

İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'ndeki Yadigar Sokak’ta bulunan 4 katlı bina, sebebi bilinmeyen nedenle kısmen yıkıldı.

Haber verilmesi üzerine olay yerine çok sayıda emniyet, itfaiye, AFAD ve sağlık ekibi sevk edildi. Çökme tehlikesi nedeniyle çevredeki bazı binalar da boşaltıldı. AFAD ekipleri bina enkazında arama faaliyetlerini sürdürüyor.

Son dakika haberinin detayları geliyor...

Yer: İstanbul