Bahçelievler’de yangın kabusu! 6 araç alev topuna döndü

Bahçelievler’de gece saatlerinde bir otomobilde başlayan yangın, kısa sürede büyüdü. Alevler sokaktaki 5 aracı daha küle döndürdü.

İstanbul'un Bahçelievler ilçesi sabaha karşı korku dolu anlara sahne oldu. Sokakta park etmiş araçlardan birinde bilinmeyen bir nedenle çıkan yangın toplam 6 aracı alev topuna çevirirken yaşananlar bir vatandaş tarafından görüntülendi.

yangALEVLER METRELERCE YÜKSELDİ

Saat 03.30 sıralarında Hürriyet Mahallesi İkizler Sokak’ta meydana olayda gelen bilgilere göre, park halindeki bir otomobilde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 3 otomobil, 1 minibüs ve 1 hafif ticari araca daha sıçradı. Alevlerin metrelerce yükseldiği yangın, çevrede çevre sakinlerinde paniğe neden oldu.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken ekiplerin çalışması sonucu yangın söndürüldü. Ancak olayda 6 araç kullanılamaz hale geldi.

OLAY ANI KAMERADA

Bu arada yaralanan kimsenin olmadığı olayda metrelerce yükselen alevler bitişik binadaki camların kırılmasına ve üst katlarda bulunan bir dairenin pencerelerinin erimesine yol açtı.

Bir mahalleyi uykusuz bırakan olay çevredeki bir vatandaş tarafından anbean görüntülenirken polis ekiplerinin yangınla ilgili inceleme başlattı.