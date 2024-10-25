Bakan Alparslan Bayraktar duyurdu! Oruç Reis görev yerine ulaştı

25 Ekim 2024 09:12 - Güncelleme : 25 Ekim 2024 09:39

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Oruç Reis'in görev yerine ulaştığını duyurdu.

Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi görev yerine ulaştı. 4 Ekim'de Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinden yola çıkan gemi, 20 günlük bir yolculuğun ardından Somali​ açıklarına vardı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında mart ayında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev yapacak olan Oruç Reis'in güvenliğini yolculuk boyunca donanma sağladı. Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait TCG Gediz, TCG Gökova ve TCG Üsteğmen Arif Ekmekçi gemileri, Oruç Reis'e refakat etti.

"YERLİ VE MİLLİ SİSMİK ARAŞTIRMA GEMİMİZİ SOMALİ'DE KARŞILIYORUZ"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar sabah saatlerinde sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda; Oruç Reis'in görev yerine ulaştığını açıkladı. Bakan Bayraktar, "Oruç Reis kıtaları aşan yolculuğunda görev yerine ulaştı. Yerli ve milli sismik araştırma gemimizi bugün Somali’de karşılıyoruz" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 7 AY SÜRECEK

Görev süresi boyunca, gemiye donanmadan üç fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de eşlik edecek. Yaklaşık yedi ay süreceği öngörülen bu faaliyet süresince, Oruç Reis doğalgaz ve petrol aramaları için veri toplayacak. Toplanan veriler Ankara’da analiz edildikten sonra, belirlenen bölgelerde sondaj çalışmalarına başlanacak.