Cumhurbaşkanı Erdoğan, Oruç Reis'i Somali'ye uğurladı

05 Ekim 2024 15:39 - Güncelleme : 05 Ekim 2024 16:11

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis'i Dolmabahçe’de düzenlenen törenle Somali’ye uğurladı. Oruç Reis, 3 ruhsat sahasında sismik veri toplayacak. Geminin çalışmaları yaklaşık 7 ay sürecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi'ni Somali'ye uğurlamak üzere düzenlenen törene katıldı. Türkiye Cumhuriyeti Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Somali Federal Cumhuriyeti Petrol ve Mineral Kaynaklar Bakanlığı arasında imzalanan "Somali Kara ve Açık Deniz Blokları Alanında Mutabakat Zaptı" kapsamında görev alacak Oruç Reis Araştırma Gemisi, saat 11.00 sıralarında Karadeniz'den İstanbul Boğazı'na giriş yaparak geçişine başladı.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi önüne saat 14.30'da gelen gemi için Erdoğan'ın katılımıyla uğurlama töreni yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaz'dan geçen geminin mürettebatını selamladı. Uğurlamaya Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar da katıldı. Törenin ardından Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi, Somali'ye gitmek üzere yola çıktı.

PETROL VE DOĞAL GAZ ARAYACAK

Türkiye'nin yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği Oruç Reis, Akdeniz, Süveyş Kanalı ve Kızıldeniz rotası üzerinden Somali açıklarına ulaşacak. Ekim sonuna doğru Somali açıklarında olması planlanan gemi, ruhsatı alınmış 3 deniz yetki alanında petrol ve doğal gaz için sismik çalışma yapacak. Gemiye görev süresi boyunca donanmadan 2 fırkateynin yanı sıra Zağanos Paşa Destek Gemisi, Sancar Platform Destek Gemisi ve Ataman Takip Gemisi de refakat edecek.

Oruç Reis, Somali açıklarındaki 3 ruhsat sahasında buna özel olarak ilk defa üç boyutlu sismik çalışma icra edecek. Yaklaşık 7 ay sürmesi beklenen faaliyet sırasında Oruç Reis hem doğal gaz hem de petrol için veri toplayacak.

Toplanan veriler Ankara'da analiz edildikten sonra sonuçlara bağlı olarak belirlenen lokasyonlarda sondaj çalışmalarına başlanacak.