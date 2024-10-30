Doğalgaz ve elektriğe zam gelecek mi? Bakan Bayraktar açıkladı!

30 Ekim 2024 12:31 - Güncelleme : 30 Ekim 2024 12:43

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar "Ocak ayında doğalgaz ve elektrik için zam gündemde değil" açıklamasında bulundu.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde açıklamada bulundu. Bakan Bayraktar, yeni düzenleme ile Türkiye’de enerjide yüksek tüketim grubunda olan meskenlerin enerjiyi maliyetine uygun şekilde ödeyeceklerini dile getirerek ocak ayınca doğalgaz ve elektrik zammı olmayacağını duyurdu.

"ELEKTRİK FİYATINI MALİYETİNE UYGUN ŞEKİLDE ÖDEYECEK"

Düzenleme ile yapılacak desteklerin ihtiyaç sahibi insanlara yansıması noktasında çalışmaların yürütüldüğünü belirten Bayraktar, “Desteğe ihtiyacı olmayan, tüketimi yüksek olan grupların elektriği ve doğalgazın gerçek maliyetlerin karşılanması konusunda düşüncemiz var. Dolayısıyla Türkiye’de hane başına ortalama 200 kilowatt-saatlik tüketim var. EPDK’nın yaptığı düzenleme ile ayda 417 kilowatt-saat tüketen konutlar elektriğin gerçek maliyeti neyse onu şubat ayından sonra ödemeye başlayacaklar. Türkiye ortalamasında bir tüketim yapıyorsan faturan ayda 414 lira ödüyorsun. Ocakta da 414 lira ödemeye devam edeceksiniz. Normal tüketimin iki katı bir kullanım varsa desteklenecek grupta değilsiniz demektir. Türkiye’de 40 milyon mesken abonemiz var. Bunun sadece yüzde 3’ü 1,2 milyonu bundan etkilenebilir. Yüksek tüketim grubunda olan, evi büyük olan, evinde daha çok elektrikli eşya kullanan belki elektrikli araba kullanan kesim de elektrik fiyatını maliyetine uygun şekilde ödeyecek. Desteği gerçekten ihtiyaç sahibi insanlara yapmamız gerekiyor. Bir anlamda yüksek tüketimi olan kişilerin karşılayabilecek mali durumları var. Burada tabii ki de istisnalar yapılacak. Camiiler, cem evleri istisnalarına devam edecek. Ocak ayında doğalgaz ve elektrik için zam gündemde değil” diye konuştu.