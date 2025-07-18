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 | Bengül Arıca

Bakan Bolat'tan Schengen vizesiyle ilgili açıklama! Detayları paylaştı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat AB komisyonu tarafından Türk vatandaşlarına yönelik alınan Schengen vizesi kararıyla ilgili açıklama yaptı. Bolat, kararın yer aldığı belgenin üye ülkelere gönderildiğini duyurdu.

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Bakan Bolat'tan Schengen vizesiyle ilgili açıklama! Detayları paylaştı
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 12:36
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 13:05

dün Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine yönelik kısa süreli vize başvurularında kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeleri duyurmuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat bu kararın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Bolat, Türk vatandaşları için kolaylığı belgesinin üye ülkelere gönderildiğini bildirdi.

Son yıllarda Schengen vizesinin alımında uzun randevu süreleri, çok kısa süreli vize verilmesi ya da vize taleplerini reddedilmesi gibi olumsuzluklarla karşı karşıya kalındığını belirten Bolat, bu sıkıntıları AB nezdinde her platformda, AB Komisyonu'nda, AB Konseyi'nde, Brüksel'de ve üye ülkelerle gerçekleştirdikleri ikili görüşmelerde sürekli dile getirdiklerini söyledi.

Bakan Bolat'tan Schengen vizesiyle ilgili açıklama! Detayları paylaştı

5 YILA KADAR VİZE İMKANI UYGULANACAK

Ticaret Bakanı Bolat, öğrencilerin, akademisyenlerin, iş insanlarının, yöneticilerin, mühendislerin, teknisyenlerin ve nakliyecilerin vize ihtiyacında acil kolaylık sağlanması talebini her zaman ilettiklerini belirterek, en son Ankara'da 1 Temmuz'da düzenlenen -AB Yüksek Düzeyli Ticaret Diyaloğu Toplantısı'nda ciddi görüşmeler yaptıklarını söyledi.

Yetkililerin kendilerine, "AB Komisyonu olarak yeni bir kolaylaştırma, vize hızlandırma süreci hazırladık. Çok yakında bu çıkacak." dediğini hatırlatan Bolat, şu ifadeleri kullandı:

"Memnuniyetle görüyoruz ki AB Komisyonu dün itibarıyla Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına Schengen vizesinde kolaylaştırma ve hızlandırma konulu yeni bir belge hazırlamış ve bunu üye ülkelere göndermiş durumda. Bu da şunu öngörüyor; özellikle daha önce vize almış, düzenli bir şekilde seyahatini yapmış ve Türkiye'ye geri dönmüş vatandaşlarımız açısından, herhangi bir göç ve güvenlik riski oluşturmadığından hareketle, ilk defa vize almışlara ikinci başvurularında önce 6 aya kadar, sonra 1 yıla kadar, sonra 2 yıla kadar, sonra 3 yıla ve 5 yıla kadar uzun süreli ve çok girişli vize verilmesi imkanı uygulanacak. Bu, vatandaşlarımızın turizm, iş, ticaret, yatırım, eğitim, akademi ve STK buluşmaları açısından önemli ve güzel bir gelişme."

Bakan Bolat'tan Schengen vizesiyle ilgili açıklama! Detayları paylaştı

"BÜYÜKELÇİLİKLERİN VE KONSOLOSLUKLARIN BİR MAZERETİ KALMADI"

Ticaret Bakanı Bolat, bundan sonraki süreçte artık Schengen'e dahil olan 25 ülkenin büyükelçiliklerinin ya da konsolosluklarının bir mazeretinin kalmamış olduğunun altını çizdi. Bu sürecin hızlanması için konsolosluklarda ve büyükelçiliklerde düzenleme yapılması gerektiğini dile getiren Bolat, şu açıklamalarda bulundu:

"Yani bina donanımında, insan kaynağında, bilgisayar ve teknik donanımında iyileştirmeler yapmalarını acilen bekliyoruz. Artık şunu rahatlıkla ifade edebiliriz. AB Komisyonu Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizim bu konudaki taleplerimize olumlu cevap vermiş oldu. Çok girişli ve uzun süreli Schengen vizesi verme sürecini, hazırladığı ve üye ülkelere gönderdiği resmi bir belgeyle başlatmış oldu. Bu, Türkiye ile AB üyesi ülkeler arasındaki ticaret, eğitim, kültür, turizm ve yatırım alanlarındaki işbirliğini artıracak önemli bir gelişmedir. Çünkü vize bir fiziki engeldir. İnsanların dolaşımına engeldir. Bu konudaki süreç artık yumuşatılmış ve hızlandırılmış olmuştur."

"İLK KEZ BAŞVURU YAPACAKLAR İÇİN DE ÇALIŞMALARIMIZ SÜRECEK"

Bakan Bolat, bundan sonraki süreçte ilk kez vize alacaklara yönelik de çalışma yapacaklarını ve taleplerde bulunacaklarını belirterek, "İlk defa başvuru yapacak olanlar için de kolaylaştırma ve hızlandırma süreci başarılacaktır. Buna inanıyorum. Yeter ki bu düzenlemelere riayet edelim." diye konuştu.

Bakan Bolat'tan Schengen vizesiyle ilgili açıklama! Detayları paylaştı

Bu kapsamda Türkiye ile AB arasında pozitif görüşmelerin devam edeceğini dile getiren Bolat, sözlerini şöyle sürdürdü

"Gümrük Birliğini genişletme ve artık modernize edip hizmetler sektörüne ve e-ticarete genişletme konusunda müzakerelerin açılmasını da bekliyoruz. Bu konuda AB Komisyonu zaten tavsiye kararını yaptı. Olay şu anda Avrupa Birliği Bakanlar Konseyi'nde. Oradan bir onay verildiği andan itibaren biz Türkiye tarafı olarak zaten müzakerelere hazırız. AB Komisyonu da hazır."

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç'te geçerli olacak.

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ETİKETLER
#türkiye
#Schengen vizesi
#ab komisyonu
#Seyahat
#Vize Kolaylaştırma
#Gündem
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