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 | Bengül Arıca

Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! AB’den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

AB Komisyonu, Türk vatandaşlarının Schengen bölgesine yönelik kısa süreli vize başvurularında kolaylık sağlayacak yeni düzenlemeleri duyurdu. Bu kararla kurallara uyan Türk vatandaşlarına tekrar başvuruda daha uzun süre vize verileceği açıklandı. İşte detaylar...

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Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! AB’den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı
KAYNAK:
NTV
|
GİRİŞ:
18.07.2025
saat ikonu 09:57
|
GÜNCELLEME:
18.07.2025
saat ikonu 10:06

Ticaret Bakanı Ömer Bolat geçtiğimiz haftalarda Avrupa Birliği ile yapılan görüşmelerde vize süreçlerinin hızlandırılacağı ve yeni bir sistemin devreye gireceğini açıklamıştı. AB Komisyonu’ndan Schengen vizesi konusunda Türk vatandaşlarına yönelik iyi bir haber geldi. Komisyonun yeni kararına göre artık Türk vatandaşlarına Schengen vizesi başvurularında kolaylık sağlanacak.

Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! AB’den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

ÇOK GİRİŞLİ VİZE

NTV'de yer alan habere göre; Komisyon tarafından yayınlanan belge "Türkiye'de ikamet eden ve kısa süreli vize için Türkiye'ye başvuran Türk vatandaşlarına çok girişli vize verilmesine ilişkin uyarlanmış kuralların oluşturulması" başlığıyla hazırlandı. Belgede, Türkiye'deki yerel Schengen işbirliği kapsamında yapılan bir değerlendirmeye göre daha önce yasal olarak vize kullanmış olan Türk vatandaşı iyi niyetli başvuru sahiplerinin sayısının artmaya devam ettiği sonucuna varıldığı belirtildi.

Bu başvuru sahipleri grubunun, ilk kez başvuranların aksine, düşük göç ve güvenlik riski teşkil ettiği kaydedildi.

Bu nedenle, daha elverişli kuralların bu başvuru sahiplerine uygulanması gerektiği ifade edilirken belirlenen giriş koşullarını yerine getirilmesi halinde, vizenin geçerlilik süresi, seyahat belgesinin geçerlilik süresini aşmadığı sürece, çok girişli vize verileceği kaydedildi.

Uygulamadan, geçmişte Schengen vizesi almış, bu vizeyi kurallara uygun şekilde kullanmış ve düzenli seyahat geçmişi bulunan Türk vatandaşları yararlanabilecek.

Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! AB’den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

Avrupa Komisyonu'nun kararına göre vize şartları ve süreleri şu şekilde olacak:

-Önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren bir yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla 6 aylık vize verilecek

-6 ay geçerli olan önceki vizenin sona erme tarihinden itibaren 2 yıl içinde başvurmuş olması koşuluyla, 1 yıllık vize verilecek

-Önceki 1 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuru yapanlara 3 yıllık çok girişli vize verilecek

-Önceki 3 yıllık vizesinin bitişinden itibaren 2 yıl içinde başvuranlara 5 yıllık çok girişli vize verilecek.

Bununla birlikte vize süresi hiçbir şekilde pasaport süresini aşamayacak ve vizenin geçerlilik süresi, pasaport süresi bitiminden en az 3 ay önce sona erecek şekilde düzenlenecek.

Schengen vizesinde yeni dönem başlıyor! AB’den Türk vatandaşlarına vize kolaylığı

HANGİ ÜLKELERDE GEÇERLİ OLACAK?

Brüksel'in aldığı karar şu ülkelere girişte geçerli olacak: Belçika, Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Almanya, Estonya, Yunanistan, İspanya, Fransa, Hırvatistan, İtalya, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Litvanya, Lüksemburg, Macaristan, Malta, Hollanda, Avusturya, Polonya, Portekiz, Romanya, Slovenya, Slovak, Finlandiya ve İsveç.

Yeni karar, Türkiye'de ikamet eden Türk vatandaşları tarafından üye devletlerin Türkiye'deki konsolosluklarına yapılan kısa süreli vize başvurularını kapsayacak. Mesleki sıfatlarıyla vize başvurusunda bulunan kamyon şoförleri için geçerli olmayacak.

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