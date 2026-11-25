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İstanbul
Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 14 ilin valisi merkeze çekildi, 41 ilin valisi değişti.
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiler Kararnamesi ile atamaları gerçekleştirilen valileri tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atamaları yapılan valileri tebrik ederek yeni vazifelerinde muvaffakiyetler diledi.
Çiftçi, şunları kaydetti:
"Görevlerini tamamlayan valilerimize, devletimize ve aziz milletimize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda büyük İçişleri ailemizle birlikte vatanımızın her bir köşesinde insanı merkeze alan devlet anlayışımızla, milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim, milletimize hizmet yolunda gayretlerimizi bereketli, vazifelerimizi hayırlı eylesin."