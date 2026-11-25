Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile 14 ilin valisi merkeze çekildi, 41 ilin valisi değişti.

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HABERİN ÖZETİ Bakan Çiftçi'den yeni atanan valilere tebrik mesajı Resmi Gazete'de yayımlanan Valiler Kararnamesi ile 14 ilin valisi merkeze çekilirken, 41 ilin valisi değişti ve İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi atanan valiler için tebrik mesajı yayımladı. Valiler Kararnamesi Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname kapsamında 14 ilin valisi merkeze çekildi, 41 ilin valisi değişti. Atamalar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla gerçekleştirildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla atanan valileri tebrik edip görevlerini tamamlayan valilere teşekkür etti.

BAKAN ÇİFTÇİ'DEN VALİLERE TEBRİK MESAJI

İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, Valiler Kararnamesi ile atamaları gerçekleştirilen valileri tebrik etti. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Çiftçi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla atamaları yapılan valileri tebrik ederek yeni vazifelerinde muvaffakiyetler diledi.

Çiftçi, şunları kaydetti:

"Görevlerini tamamlayan valilerimize, devletimize ve aziz milletimize sundukları hizmetlerden dolayı teşekkür ediyorum. Muhterem Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde, Türkiye Yüzyılı'nın inşası yolunda büyük İçişleri ailemizle birlikte vatanımızın her bir köşesinde insanı merkeze alan devlet anlayışımızla, milletimizin huzuru, güvenliği ve refahı için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Rabbim, milletimize hizmet yolunda gayretlerimizi bereketli, vazifelerimizi hayırlı eylesin."