Bakan Fidan, Çin Komünist Partisi yetkilisi Chen ile görüştü
Editör: Özge Sönmez / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
03 Haziran 2024 15:53 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:56
Çin’e resmi ziyaret gerçekleştiren Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek için Çin’in başkenti Pekin’e geldi.
'DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ'
Bakan Fidan ziyareti çerçevesinde, Çin ve Küreselleşme Merkezi (Center for China and Globalization) adlı düşünce kuruluşunda “Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri” üzerine konuşma yaptı. Fidan, sonrasında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı