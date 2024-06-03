Bakan Fidan, Çin Komünist Partisi yetkilisi Chen ile görüştü

03 Haziran 2024 15:53 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:56

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Çin Halk Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Wang Yi’nin daveti üzerine resmi ziyaret gerçekleştirmek için Çin’in başkenti Pekin’e geldi.

'DEĞİŞEN DÜNYA DÜZENİNDE TÜRKİYE-ÇİN İLİŞKİLERİ'

Bakan Fidan ziyareti çerçevesinde, Çin ve Küreselleşme Merkezi (Center for China and Globalization) adlı düşünce kuruluşunda “Değişen Dünya Düzeninde Türkiye-Çin İlişkileri” üzerine konuşma yaptı. Fidan, sonrasında Çin Komünist Partisi Merkez Komitesi Siyasi Büro üyesi ve Siyasi ve Hukuki İşler Komisyonu Başkanı Chen Wenqing ile bir araya geldi.