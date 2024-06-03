Anaokulunda kahreden ölüm! 6 yaşındaki çocuk aniden yere yığıldı

03 Haziran 2024 15:21 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:28

Kılavuz mahallesinde bulunan Şehit Nuri Yazanel Anaokulu'nda meydana gelen olayda, Asel S. ismindeki 6 yaşındaki çocuk bilinmeyen bir nedenle bayılarak yere yığıldı.

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerinde sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Asel olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Numune Hastanesine kaldırıldı. A.S. hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Asel'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere üniversite hastanesinin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.