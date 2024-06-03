Menopoz tanısı konmuştu kanser çıktı: 4 yıl ömrü kaldığı söylendi

03 Haziran 2024 14:53 - Güncelleme : 03 Haziran 2024 15:16

İngiltere'de hayatını idame ettiren 49 yaşındaki Katy Stephenson, şikayetlerle hastaneye başvurduğunda kan testleri, CT taraması yapıldı, ultrason çekildi. Doktorlar, Katy'nin premenopozda olduğunu söylediler fakat ardından Katy'nin yumurtalık ve fallop tüplerimde hücre değişiklikleri gösterdiği anlaşıldı.

KANSER TANISI KOYULDU

Doktorlar, testleri genişletti ve 3 gün sonra biyopsi için sol fallop tüpünden ve yumurtalığından bir örnek alındı. Doktorlar o anlarda Katy'e kanser olabileceğini söylediler. Katy, o anları ve yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

''Doktorlardan biri kanser olma ihtimalimin olduğunu söylediğinde şok yaşadım. Tanı konulmadan 6 ay önce, tuvalete daha sık gitme, yemekten sonra çabuk şişkinlik ve karın ağrısı gibi bir dizi semptomla doktora gitmiştim ancak bunun perimenopoz olduğunu söylediler.''

''4 YIL ÖMRÜM KALDIĞI SÖYLENDİ''

''2 hafta sonra, yumurtalıklarımın ve fallop tüplerimin alınmasını da içeren total histerektomi geçirdim ve 5 aylık kemoterapiye başladım.''

''Sonrasında yapılan taramalar, kanserin karın boşluğuma yayıldığını ve artık tedavi edilemez olduğunu doğruladı. 4 yıl ömrüm kaldığı söylendi. Kalan zamanımı üzülmek yerine dolu dolu geçirmeyi tercih ediyorum. Başkalarına faydalı olabilmek için de tecrübelerimi aktarıyorum.''